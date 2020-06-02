111學年指考刪數乙 教師憂商管科系無考科可採

108課綱強調適性發展，高中數學科提早在高二分流，111學年起，大學學測考數Ａ和數Ｂ，改為分科測驗的指考仍考數甲但刪除數乙，有大學數學系教授認為商管科系最受衝擊，恐難透過剩下考科找到合適人才。

根據108課綱規畫，數學科以「將來要用多少就學多少」為原則，高二分流為較難的數Ａ和較易的數Ｂ兩科，數Ａ銜接高三的數甲，適合要攻讀理、工、醫科的學生，數Ｂ銜接高三的數乙，適合要攻讀商管的學生。數甲、數乙屬加深加廣選修課，學生如打算攻讀文、法、藝術等對數學需求較低的科系，高三可不修數學。

此制銜接到111學年起的升大學考試，每年初舉辦、只考高一和高二範圍的學測將設數Ａ、數Ｂ兩科，每年7月舉辦的分科測驗只考數甲，不考數乙。

建國中學數學老師曾政清說，不考數乙，等於社會組選讀商管科系學生只通過數Ｂ認證，不一定修過數乙所教的微積分等單元，恐有銜接問題。若有商管科系因此改採數甲，反讓想讀商管的學生「學太多」，有失新課綱適性揚才的立意。

中央大學數學系副教授單維彰指出，數乙是專為商管與社會科學學群的專業學習做準備，會教到經濟模型與推論統計所需的基本微積分，應有資格成為納考的關鍵學科之一，盼招聯會重新檢視。他也推估，分科測驗若不考數乙，商管科系在至少採一科規範下，可能會採最相關的公民科。

大考中心公告，111學年起指考改為分科測驗，科目由十科減為七科，不再考共同科目國文、英文，並刪除數乙。考科包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民七科，考試分發入學，各系得採計學測成績至多四科，及分科測驗成績至少一科。

按大考中心規畫，分科測驗不考國文、英文，是因學測範圍已經是高中所教內容，無須再考一次。至於為何刪除數乙，據了解是為減少考科來減輕學生升學負擔。此案先由大考中心研究可能刪除的科目，經教育部高教司舉行考招會議定案，最後彙整成為大學招聯會公告的考招案。相關單位評估數甲和理工科系修讀科目高度相關，所以留數甲、刪數乙。