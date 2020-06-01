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體驗光的奧妙 南光高中與成大辦科學闖關
國立成功大學物理學系與台南新營南光高中合作，舉辦第六屆全民科學周活動，今年以「光線」為主題，透過各種科普實驗，讓學生體驗光的奧妙。
這項課程設計一系列科學闖關活動，讓學生在實作過程，更能了解光學背後基本原理，同時以問題解決能力為主軸設計一系列關卡。闖關活動包含「紅外線在哪裡」、「光往哪裡跑」、「紫外光魔珠排排樂」與「三原色摩斯密碼」，運用生動有趣的課程設計讓科學模組活化教學。
其中，「紅外線在哪裡」單元，安排學生經由去除濾鏡攝影機與未去除的攝影機進行比較，根據拍攝的物體判斷哪一個較有可能為紅外線的錄像。學生顏子祐說，當他將攝影機轉向人後，便可藉由人體所散發的紅外光進行比較，正如同學校用紅外線感應的原理相同，讓他覺得更有收穫。
而這次成大提供科學相關器材與模組，由該校實施課程活動，動手操作，展現學校課程設計能力。與其他學校不同的是，課程最後延伸出視覺形成與VR應用，將物理知識與生物概念做一次跨領域結合，形成具備樂趣與知識性的體驗課程。
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