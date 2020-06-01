高職生領100萬獎學金考取台大 第一桶金買股存留學基金

高雄中山工商普通科準畢業生謝尚晉，今年如願以70級分、透過繁星錄取台大經濟系，三年來共領得學校的100萬獎助學金，擁有人生第一桶金。在父母的同意與協助下，他運用獎學金學習操作股票，累積金融知識，當作留學基金。

中山工商校長林昭億表示，謝尚晉是創校以來拿到百萬獎學金的第一人，他的弟弟謝京運循這個模式，目前就讀中山工商普通科二年級，明年想讀南藝大，未來當文物修復師。

謝尚晉國中教育會考成績可上雄中，他也在原校直升、雄中或中山工商之間難以抉擇，最後被在金融業服務的父親說服，就讀中山工商普通科，計畫畢業時以繁星入學，攻下台大財金相關系所。

謝尚晉在同儕間的討論和刺激下，也喜歡上文學書籍，並養成寫日記習慣，將平日課業壓力藉由書寫日記來抒發，同時練習字體。他分享讀書方法，「沒有死背，就沒有活用」，更要將小考、模擬考視同作戰，平常將不熟的題型抓出來，大考的時候可以不再犯同一種錯。

導師簡鶴昇說，謝尚晉原本很宅又不愛運動，來到中山有所轉變，和同學一起拍攝微電影及演出，挖掘出自己表演專長，近期支援學校拍攝「新有禮貌運動」的宣傳短片，擔任主角的他，以詼諧逗趣的演出，頓時成為全校知名人物。

教師陳菁徽說，強中還有強中手，謝尚晉雖以高分來到中山普高，但班上高手如雲，因大而化之的個性，並未如預期中一直維持第一名，直到高三模擬考才發揮真正的實力，突破極限漸入佳境。曾在全國模擬考中排名四百多名，最後如願以70級分透過繁星錄取第一志願台大經濟系。

謝尚晉表示，就讀台大後，想在大三時申請參與台大經濟系與日本早稻田大學跨國雙學位計畫，到時可能運用中山獎學金累積的股票資金，當作留學基金。