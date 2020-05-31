桃園私立大華中學成年禮校園定向越野 真人CS鐳戰對抗
桃園市私立大華中學高中部二年級「築夢大華，圓夢雪山成年禮」傳統，今年因新冠肺炎疫情停辦，為了讓學生準備明年學測前，在熟悉的校園內留下難忘的回憶，學校昨天特別在校內規畫學生「成年禮」系列活動，考驗、挑戰學生的體力和頭腦。
大華中學高二全體學生昨天在校園中，展開有趣刺激的探索體驗，他們面對艱難的體能磨鍊與團隊溝通解決問題的挑戰。活動安排兩班學生進行團體對抗，包括校園定向越野、真人CS鐳戰對抗、野炊烤肉、營火才藝表演、成年禮加冠儀式，最後在親子交流書信的活動中畫下完美句點。
成年禮系列活動以鐳戰對抗及定向越野遊戲為主軸，融合朱魯族及阿美族成年禮儀式讓學生體驗。活動一開始，由各站教練進行故事背景解說，並以情境劇方式結合遊戲進行。鐳戰對抗方面學生扮演朱魯族青少年在成為戰士之前，身塗白漆（穿著迷彩裝），只攜帶藤盾(鐳戰背心)、短矛(鐳戰槍)，在校園裡隱藏及野外求生，並且想辦法在敵人追捕下存活下來，戰鬥遊戲結束後，回到部落（遊戲出發點）完成成年禮的考驗，族人列隊載歌載舞歡迎青少年晉升為戰士。
校園定向越野是學生扮演阿美族少年在成為戰士之前，學習野外求生及保護家園獵場，然而野外森林面積廣大，如何透過技巧判定方位，讓自己不致迷失於原野之中，為成年前必經考驗。野炊烤肉由學生扮演朱魯族青少年在成為戰士之前，躲避敵人追捕之際，仍須靠自己獵捕、生火、烤食，以維持生命。
大華校長張佩瑜指出，成年禮系列活動可完成多個學目標，像在熟悉的校園中，仍要面對體能挑戰與溝通合作，學習團隊運作解決問題的能力。另外在團隊互動的過程中，學習付出與關懷，分享正面價值，並且發現更多自己的優點及獨特的能力，進而產生自信，探討成長學習的方向；活動還可以引導學生體會邁入成人階段前，對於生命價值的領悟。
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