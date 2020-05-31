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111年學測／國文參考試卷一改再改 教師：舊瓶新釀
因應考招變革，大考中心陸續公布各科111學年新型學測參考試題，其他科公告即定案，唯獨國文科參考題本一連改了三次。大考中心說明，改的內容不是題目，只改考題說明。國文老師分析，題本和目前學測相比仍是舊瓶新釀，也說現在流行「滾動式」修改制度，無論改進或修正，學生永遠是可憐的白老鼠。
為讓師生了解新型學測考試方向，大考中心陸續公布各科111學年新型學測參考試題，去年12月率先公布國文、英文兩科，國文科今年1月修改一次，3月底再上傳新版，4月6日又更新一次試題本。大考中心表示，題目沒有更動，只改了考題說明。
新型學測考題新嗎？補教國文老師楊墨說，題目只不過舊瓶新釀，新課綱強調的素養，說穿了不過是閱讀能力的培養。想在學測拿高分，建議考生選擇題多作題目，訓練自己。國寫部分要注意結構、文氣、修辭技巧。
大考中心為讓學生了解新試題，今年4月底針對高一生舉辦試辦考試，考社會、自然兩科。大考中心表示，111學年的大考除以現有題型強化素養導向命題外，另開發兼含選擇題、非選擇題的混合題型。現行卷卡分離作答模式，將改為卷卡合一新式答題卷。
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