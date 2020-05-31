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111學年升大學／國、英只考一次 衝高原始分數更利分發
每年7月登場的大學指考將走入歷史，111學年起改為分科測驗，計分由每科100分改為每科45級分。家長團體國教行動聯盟理事長王立昇表示，指考分有時發差兩分就差一系，若從100分改為45級分恐不夠用，建議以原始分數做為第二道篩選關卡。大學招聯會則說，每科分45級分是經模擬後的設計。
大考中心表示，指考改為分科測驗後，科目由十科減為七科，不再考共同科目國文、英文，並刪除數乙。考科包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民七科。指考後的考試分發入學，各系得採計學測成績至多四科，以及分科測驗成績至少一科。
補教老師表示，國文、英文向來是最多大學校系參採的兩科，改制後這兩科將憑學測成績「一試定終身」。又學測每科僅分為15級分，即便學測拿滿分，換算成45級分制的分科測驗成績，不一定是最高級。建議考生在學測國文、英文取得絕對高分，才能在考試分發管道維持優勢。
大學招聯會執行秘書戴念華說，指考從百分制改為45級分是為避免分分計較，選定45個級距，也是模擬後的設計，有足夠的篩選效果。王立昇則說目前的指考競爭激烈，有時差兩分就少一個系，建議111學年後仍以原始分數作為考試分發的第二道篩選關卡。
108課綱強調素養，考試題型力求貼近生活。大考中心表示，未來學測和分科測驗試卷都改採選擇和非選題型混合的「卷卡合一」制，不再區分題目卷與答案卷。大考中心陸續公告各科參考題本，各科非選題約占三成。
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