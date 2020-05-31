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111學年指考參考題本出爐 教師：錯一題恐差4級分

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年分科測驗參考試卷出爐，自然老師認為具新意的考題少，數學老師則說分科測驗改採級分制，錯一將差三到四級分，每題都不容輕忽。本報資料照片
111學年分科測驗參考試卷出爐，自然老師認為具新意的考題少，數學老師則說分科測驗改採級分制，錯一將差三到四級分，每題都不容輕忽。本報資料照片

每年7月的大學指考將走入歷史，111學年起配合108課綱改為分科測驗，大考中心本周公告物理、化學、生物、數甲四科的參考試卷。呼應新課綱，大考中心表示，分科測驗試卷都改採選擇和非選題型混合的「卷卡合一」制，各科非選題約占三成。但自然老師認為具新意的考題少，數學老師則說分科測驗改採級分制，錯一將差三到四級分，每題都不容輕忽。

補教物理老師邱博文表示，分科測驗物理試題和舊課綱差異不大，大量改編自目前的指考題，只有一題提及家用爐具的題目屬原創試題。全卷包含角動量、脫離速率、波耳原子模型等高難度主題，無法憑新課綱強調的「基本素養」作答，建議考生仍要認真準備高二、高三課程。

多名自然老師指出各科實驗考題增加，補教化學老師王宇說，分科測驗化學參考試卷出現大量課本沒納入的實驗，考驗考生統整題目所給數據，憑理解判斷答案的能力。但邱博文說，物理參考卷有一題提及交流鉤表，非高中實驗室中會出現的儀器，背離課綱精神。

化學部分，王宇表示課本內的基本的化學規則、學說及定律十分重要，將是基本分數的來源。和目前的指考相比，他推估分科測驗將有更多必修化學和選修化學混合題目丶實驗結果的推論與分析，且將著重考生是否了解化學與生活情境的關係。

補教數學老師藍天予分析，數甲分科測驗參考試題無論篇幅、難易度都和目前的指考相當，不過新版試題加入雜揉選擇和非選題的混合題型，過去常出現在手寫題的單元如多項式微積分、空間向量，如今加入選擇題作為考生答題依據，讓這些單元的考題更平易近人。

分科測驗各科全卷配分維持100分，不過成績不再是百分制，每科只分45級分。數甲全卷僅17題目，每題配分重，藍天予指出，未來每級距約只差兩分，而此卷單選題一題六分，錯一題就少三級分；多選題八分，錯一題直接少四級分，對考生影響大。

大考中心表示，指考改為分科測驗後，科目由十科減為七科，不再考共同科目國文、英文，並刪除數乙。考科包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民七科。指考後的考試分發入學，各系採計學測成績至多四科，以及分科測驗成績至少一科。

111學年分科測驗參考試卷出爐，各科老師分析考題變革和準備方向。製表／潘乃欣
111學年分科測驗參考試卷出爐，各科老師分析考題變革和準備方向。製表／潘乃欣
111學年分科測驗參考試卷出爐，物理老師指出全卷呼應素養的題目少，只有談及家用爐具的一題具新意。圖／取自大考中心官方網站
111學年分科測驗參考試卷出爐，物理老師指出全卷呼應素養的題目少，只有談及家用爐具的一題具新意。圖／取自大考中心官方網站

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