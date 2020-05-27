新化高中個人申請大學傳捷報 累計百人考上國立

新化高中繼今年初大學繁星推薦入學繳出全國第三、台南第一的佳績之後，109學年度大學個人申請、四技科大及軍校招生放榜，國立新化高中再增加51名學生錄取國立大學， 加上之前透過特殊選才與繁星推薦管道入學，已超過百名學生考上國立上學，不乏頂尖大學校系及醫藥相關科系；該校有「國防培訓班」，在教官指導下有11人錄取軍校，教官也趁著考試後陪學生加強體能訓練。

校方特別召集此次錄取的學生，在校內排成新化高中英文縮寫HHSH的隊形，全體學生並高喊「我們上大學了」，校內充滿歡樂的氣氛。

第一志願第一名錄取國立中正大學政治系榜首的黃慧喬夢想成為一名外交官，對政治與公共議題相當感興趣，因此選擇申請政治系。在準備個人申請過程，上網找許多考古題，甚至相似科系的面試題目都會一併練習，還會請同學幫忙模擬面試，練習在眾人面前表達，就算遇到不認識的人也能侃侃而談，黃慧喬表現傑出，因此獲錄取為該系榜首。

錄取國立中山大學外國語文學系的吳昀蓁，從小學習英文，因此對英文產生了熱愛，在國中時就下定決定未來要考取外文系，且中山大學也是她的第一志願。

錄取國立高雄師範大學地理學系的江怡靜，因新化高中附近豐富的人文景觀，學習許多在地的歷史文化，埋下她對人文地理的好奇，因此決定選擇具研究性質的地理學系。

錄取高雄醫學大學口腔衛生學系的李宜蓁，對口腔流行病學相當感興趣，除了學科上的準備，在閒暇時也會研讀口腔、牙齒的相關知識，她說在面試的過程中，教授問了不少關於新型冠狀病毒等相關問題時皆能一一回答，因此順利考上。