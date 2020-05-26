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宜蘭中道高中繁星個申全壘打

聯合報 / 文╱教育事業部
宜蘭中道高中今年繁星推薦及個人申請成績亮眼。圖╱中道高中提供
宜蘭中道高中今年繁星推薦及個人申請成績亮眼。圖╱中道高中提供

今年的大學繁星推薦及個人申請日前放榜，宜蘭中道高中的畢業生14%錄取「頂大與醫學系」，錄取名單公布之際，近半數高三同學確定升格大學新鮮人，教室內歡呼聲不斷，校方也燃放鞭炮，為同學喝采。

中道高中近年走「精緻小校」路線，今年有3名學生學測五科超過70級分；社會組陳語如以四科60級分個人申請錄取台大會計系，四科60級分的游宗翰透過繁星錄取台北醫學大學醫學系，五科73級分的黎昀勳則是個人申請錄取中山醫學大學醫學系，高三忠班創下升大學全壘打的佳績。

游宗翰的父親是牙醫師，母親是護理人員，他期許將來要成為造福人群的醫師。陳語如得知錄取台大會計系後，立刻向老師、陪她成長的學生會幹部道謝。

繁星推薦錄取名單揭曉後，中道高中校長李偉敬邀請創辦人黃城、董事長陳邦禎為這批「大學準新鮮人」祝賀，並感謝老師和家長們一路相挺。

繁星 新鮮人 台大

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