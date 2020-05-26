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大學招生要看考生戶籍地、家長職業 教團：制度出問題

聯合晚報 / 記者章凱閎／台北報導
109年大學申請入學日前放榜。 圖／聯合報系資料照片
109年大學申請入學日前放榜。 圖／聯合報系資料照片

109年大學申請入學日前放榜，國教行動聯盟今天召開記者會表示，南韓政府因國內重大舞弊事件宣示推動政策，降低大學推甄招生（申請入學）比例、且提升定時招生比例（考試入學）至3至4成，台灣應比照辦理，提高考試鑑別度，且增加國立大學考試入學名額、及申請入學志願數等。

一位曾多年擔任某所大學書審及口試委員的第一線教師，也拿出過去申請入學評分項目，其中包括家長職業、戶籍地等。該教授爆料，大學選擇考生，會考量父母的職業，戶籍地，或是高中學校，考生落榜可能不是因為不夠努力、不夠優秀，而是因為忙著念書沒有去參加大學舉辦的營隊，「這是制度出問題」，國教盟籲大學招生應透明公開。

國教盟表示，去年申請入學發生熱門科系嚴重超篩狀況，有57個校系組篩選倍率超過8，109年則有55個。去年清大電機工程學系乙組招40人篩進506人，今年換成陽明大學醫學系醫師組招39人篩進了472人。

國教盟表示，要解決超篩的問題，必須增加考試鑑別度及各科級分數，例如若15級分改為30級分，超篩問題就不會發生。111年起，指考改為分科測驗要採級分制，超額狀況會更嚴重，國教盟主張分科測驗應維持原始分制（百分制）。

國教盟也提醒，去年韓國前法務部長曹國則是為家族投資案及讓子女「走後門」取得大學入學資格而偽造文書，遭到起訴，韓國因此明年起大幅增加國立大學的考試入學名額。國教盟籲教育部提高國立大學的指考名額，指考與甄選核定名額應各半。

指考 韓國 教育部

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