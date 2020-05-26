聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學招生要看考生戶籍地、父母職業 教團：制度出問題

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
109年大學申請入學日前放榜，國教行動聯盟今天召開記者會表示，南韓政府因疫情宣示推動政策，降低大學推甄招生（申請入學）比例、且提升定時招生比例（考試入學）至3至4成，台灣應比照辦理，提高考試鑑別度，且增加國立大學考試入學名額、及申請入學志願數等。圖／國教盟提供
109年大學申請入學日前放榜，國教行動聯盟今天召開記者會表示，南韓政府因疫情宣示推動政策，降低大學推甄招生（申請入學）比例、且提升定時招生比例（考試入學）至3至4成，台灣應比照辦理，提高考試鑑別度，且增加國立大學考試入學名額、及申請入學志願數等。圖／國教盟提供

109年大學申請入學日前放榜，國教行動聯盟今天召開記者會表示，南韓政府因國內重大舞弊事件宣示推動政策，降低大學推甄招生（申請入學）比例、且提升定時招生比例（考試入學）至3至4成，台灣應比照辦理，提高考試鑑別度，且增加國立大學考試入學名額、及申請入學志願數等。

一位曾多年擔任某所大學書審及口試委員的第一線教師，也拿出過去申請入學評分項目，其中包括家長職業、戶籍地等。該教授爆料，大學選擇考生，會考量父母的職業，戶籍地，或是高中學校，考生落榜可能不是因為不夠努力、不夠優秀，而是因為忙著念書沒有去參加大學舉辦的營隊，「這是制度出問題」，國教盟籲大學招生應透明公開。

國教盟表示，去年申請入學發生熱門科系嚴重超篩狀況，有57個校系組篩選倍率超過8，109年則有55個。去年清大電機工程學系乙組招40人篩進506人，今年換成陽明大學醫學系醫師組招39人篩進了472人，「換了系，問題還是一樣嚴重」。

國教盟表示，要解決超篩的問題，必須增加考試鑑別度及各科級分數，例如若15級分改為30級分，超篩問題就不會發生。111年起，指考改為分科測驗也要採級分制，超額狀況會更嚴重，國教盟主張分科測驗則應維持原始分制（百分制）。

國教盟也提醒，去年美國知名高校曾發生嚴重招生舞弊案，例如數十位美國名流及2個華人富豪家庭向中間人支付巨額，以獲得子女入學名校的資格。去年韓國前法務部長曹國則是為了家族投資案及讓子女「走後門」取得大學入學資格而偽造文書，遭到起訴，韓國因此明年起大幅增加國立大學的考試入學名額。國教盟籲教育部提高國立大學的指考名額，指考與甄選核定名額應各半。

一位曾多年擔任過某所大學書審及口試委員的第一線教師也拿過去申請入學評分項目，其中包括家長職業、戶籍地等。該教授爆料，大學選擇考生，會考量父母的職業，戶籍地，或是高中學校，考生落榜可能不是因為不夠努力、不夠優秀，而是因為忙著念書沒有去參加大學舉辦的營隊，「這是制度出問題」，國教盟籲大學招生應透明公開。記者章凱閎／攝影
一位曾多年擔任過某所大學書審及口試委員的第一線教師也拿過去申請入學評分項目，其中包括家長職業、戶籍地等。該教授爆料，大學選擇考生，會考量父母的職業，戶籍地，或是高中學校，考生落榜可能不是因為不夠努力、不夠優秀，而是因為忙著念書沒有去參加大學舉辦的營隊，「這是制度出問題」，國教盟籲大學招生應透明公開。記者章凱閎／攝影

指考 韓國 教育部

延伸閱讀

政協建議因疫留學者進高職 網友：麻省理工去修機床嗎

防疫學校關、簽證延 台生留學路艱辛

離婚讓家庭破碎？ 桃市教育局辦講座助父母理性面對

台大啟動協力專案 開放台灣留學生專案訪問修課

相關新聞

宜蘭中道高中繁星個申全壘打

今年的大學繁星推薦及個人申請日前放榜，宜蘭中道高中的畢業生14%錄取「頂大與醫學系」，錄取名單公布之際，近半數高三同學確...

大學招生要看考生戶籍地、家長職業 教團：制度出問題

109年大學申請入學日前放榜，國教行動聯盟今天召開記者會表示，南韓政府因國內重大舞弊事件宣示推動政策，降低大學推甄招生（申請入學）比例、且提升定時招生比例（考試入學）至3至4成...

大學招生要看考生戶籍地、父母職業 教團：制度出問題

109年大學申請入學日前放榜，國教行動聯盟今天召開記者會表示，南韓政府因國內重大舞弊事件宣示推動政策，降低大學推甄招生（...

今年學測重考生占比 近14年新高

教育部最新調查顯示，一○七學年度高中應屆畢業生廿三點一萬人，有一點三萬人未升學、未就業，其中六千人是選擇補習或準備升學（...

【非醫不可1】重考生創14年新高 台大醫更占3成5

大學錄取率近年來接近100%，不過，109學年大學學測的非應屆考生仍有1萬7000多人，占整體考生的13.38％，比率創14年新高，等於每七人就有一人是重考生。非應屆考生以民國89、90年出生為大宗，但75年前出生（34歲以上）的重考生也有279人；重考超過一次，通常是鎖定醫學系，台大醫學系近年重考生比率達3成5。陽明、成大醫學系的重考生也占3至5成。

111年學測推「卷卡合一」 師大附中段考超前部署

111年大學入學考試新增兼具選擇和非選題的「混合題型」，大考中心也將答案卡也改成「卷卡合一」。師大附中超前部署，上周段考...

少子化逆勢破紀錄 佛光大學個人申請分發率破九成

日前大學個人申請放榜，佛光大學以九成二的分發率，再次超越過往紀錄，而社會、心理、外文、公事、傳播學系更是今年熱門科系。佛...

私立大華中學客製化升學企畫書 國立大學錄取率近70%

大學申請入學放榜，大華中學再次展現優異成果，透過申請入學管道的學生公私立醫學校系錄取率百分之百，大華是小而美的學校，今年...

私立復旦高中77.3%已上大學 連兩年台大人數全國前20名

桃園市私立復旦高中統計109年大學學測放榜成績，總計10人考取醫學系，22人錄取台大，按畢業生人數比率計算升學績效再創新...

醫科、藥學系錄取學生人數 明道中學兩年翻倍成長

大學多元入學暫告一段落，明道中學統計，該校高中部透過申請入學、繁星推薦、特殊選才、國防院校獨招、海外大學申請等各種管道，...

屏榮高中陳守心錄取醫學系 盼學成回部落服務

屏榮高中三年級陳守心的父親是排灣族人、母親是魯凱族人，從小跟外婆生活學習魯凱族語，因家人在部落從事醫護工作，她升上高中時...

指考補考生採同等分數換算 外加名額上限5%

因應新冠肺炎，今年大學指考首度延至7月3日至5日舉行，考生若因疫情因素無法到改，改於7月20至22日補考。教育部考量公平...

熱門新聞

大學招生要看考生戶籍地、父母職業 教團：制度出問題

科大統測基隆首見外語類群全國狀元 她分享衝高分主因

中正國中4校友考上醫學系 校友議員蔣家煌頒獎助學金

申請入學創佳績、消防學系新成立 嘉藥大學雙喜臨門

從差點廢校到想入學得排隊 瑪陵小學百年校慶轉型成功

成大防疫秋後算帳 不點名就扣錢引發老師反彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。