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111年學測推「卷卡合一」 師大附中段考超前部署
111年大學入學考試新增兼具選擇和非選題的「混合題型」，大考中心也將答案卡也改成「卷卡合一」。師大附中超前部署，上周段考讓高一學生體驗「卷卡合一」，監考教師發現，一節課考下來，幾乎沒人提早交卷；學生也說，考題變得生活化，想要獲得高分，必須拿出「真實力」。
這次段考，師大附中將地球科學科拿來作為「卷卡合一」示範組，光是前期印刷機、閱卷系統建置、考題校正足足花了快半年。師大附中教務主任陳雅萍表示，為推動校內素養命題，去年底就購置兩台高速印刷機，搭配掃描組方便運作，雖然印刷機價格頗高，但有了這兩台，未來將大幅縮短印刷、閱卷時間。
別於過往都考選擇題，新課綱上路後，將納入情境式命題，學生不能再靠「背多分」、刪去法。學生讀完課本基礎知識後，也要依不同題型判斷答案，某些題目還會要求學生論述，或請學生畫圖。陳雅萍說，學生考完反映題目變難、變靈活，花很多時間答題。
除了學生答題考驗，教師閱卷也是一大難題。陳雅萍說，這次有請系統商協助，答案卷左側選擇、右側手寫，要列出定位點。不過，不同專業老師能同時閱卷，比如這次地科考試，共有三位老師，各班閱各班，評分標準才一致，三位老師也能同時閱卷，考卷也不用搬來搬去。
陳雅萍表示，一學年共六次考試，109學年度開始，師大附中將分批讓各學科嘗試這種段考方式。舉例來說，文組生考國、英、數、歷、地、公，理組則考國、英、數、物、化、生，每次段考就輪一科。
陳雅萍說，學生不能再靠傳統記憶，否則運用在新型答題技巧，就會現出原形，若同學觀念模糊，就會答不出來，考驗真正的理解力。
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