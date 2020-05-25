聽新聞
test
0:00 / 0:00
少子化逆勢破紀錄 佛光大學個人申請分發率破九成
日前大學個人申請放榜，佛光大學以九成二的分發率，再次超越過往紀錄，而社會、心理、外文、公事、傳播學系更是今年熱門科系。佛光大學說，這顯示面對少子化危機，考生和家長仍對他們抱持著強大的信心。
佛光大學楊朝祥校長表示，今年因為疫情，影響與學生面對面介紹學系的機會，讓今年的招生問題更是嚴峻。但在全校教職員生的努力，佛光大學依然逆勢成長，今年還超越過往記錄，凸顯佛光大學已建立相當口碑。
佛光大學指出，在1111人力銀行最新調查中，該校連續三年名列企業最看好年輕潛力大學之一，而學士班及碩士班畢業3年後的平均就業率及平均薪資，也高於全國大學平均值。
為了讓佛大新鮮人能贏在起跑點，佛光大學推出暑期先修營，每年有境外遊學團。如果對海外學習有興趣，想參加佛大的海外「二加二計畫」的學生，可先參加9月開始的佛大托福班。
繁星計畫與個人申請入學，已經有許多準新鮮人上榜；佛光大學表示，已經準備好迎接7月大學指考入學的考生到來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言