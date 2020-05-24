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私立大華中學客製化升學企畫書 國立大學錄取率近70%
大學申請入學放榜，大華中學再次展現優異成果，透過申請入學管道的學生公私立醫學校系錄取率百分之百，大華是小而美的學校，今年85位畢業生多元入學，已有61人順利考上理想大學，涵蓋台、清、交、成、政及中字輩大學等頂尖大學，也有學生在學校適性發展輔導下，以學測優異成績選擇科技大學。
大華中學近3年，學測年年有學生考出滿級分，國立大學錄取率近70％，展現精緻辦學成效。108年新課綱實施前，就著重「客製化」升學輔導，為每位學生量身定作升大學的企畫書，108新課綱去年上路後，在課程教學、學習歷程呈現及升學輔導等方面更為嚴謹、有計畫，為大華學子提前布局，在多元入學管道中，能適材適所，追求卓越。
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