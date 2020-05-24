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私立復旦高中77.3%已上大學 連兩年台大人數全國前20名
桃園市私立復旦高中統計109年大學學測放榜成績，總計10人考取醫學系，22人錄取台大，按畢業生人數比率計算升學績效再創新高。
復旦高中表示，學生今年參加大學學測5科選4科60滿級分有7人，137人4科總分55級分以上，全校45%學237人達4科總分頂標（全國前12％），優異表現全桃園公私立高中數一數二。日前大學繁星與申請入學放榜，台清交政成醫計112人錄取，國立、醫藥學系及海外大學計有271人錄取，應屆畢業生540人已417人錄取各大學表現優異。
值得一提的是全校3位原住學生，有兩位同學參加原民醫事人員招生錄取醫學系，一位大學申請錄取政大；還有學生高一國中會考1A4B程度入學，經過復旦三年的培育，大學學測5選4交出56級分的高分，捨棄可以錄取更高分的學系，最後選讀政大政治系。
復旦高中指出，國中會考後，復旦高中因應教育環境的變化，提升學生學習競爭力，更有完善的升學輔導，使每位同學適性升學。近年升大學表現優異，錄取國立大學、台大人數在桃園市名列前茅，連續兩年台大錄取人數為全國前20名。目前高一為108課綱實施的第一年，校方為同學做最妥善的安排，用心規畫學習歷程，讓每位同學都能錄取心目中的第一志願。
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