私立復旦高中77.3%已上大學 連兩年台大人數全國前20名

桃園市私立復旦高中統計109年大學學測放榜成績，總計10人考取醫學系，22人錄取台大，按畢業生人數比率計算升學績效再創新高。

復旦高中表示，學生今年參加大學學測5科選4科60滿級分有7人，137人4科總分55級分以上，全校45%學237人達4科總分頂標（全國前12％），優異表現全桃園公私立高中數一數二。日前大學繁星與申請入學放榜，台清交政成醫計112人錄取，國立、醫藥學系及海外大學計有271人錄取，應屆畢業生540人已417人錄取各大學表現優異。

值得一提的是全校3位原住學生，有兩位同學參加原民醫事人員招生錄取醫學系，一位大學申請錄取政大；還有學生高一國中會考1A4B程度入學，經過復旦三年的培育，大學學測5選4交出56級分的高分，捨棄可以錄取更高分的學系，最後選讀政大政治系。