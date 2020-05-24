快訊

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫科、藥學系錄取學生人數 明道中學兩年翻倍成長

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
明道中學統計，該校高中部今年有34人上醫科比起107年的17人翻倍成長。圖／明道中學提供
明道中學統計，該校高中部今年有34人上醫科比起107年的17人翻倍成長。圖／明道中學提供

大學多元入學暫告一段落，明道中學統計，該校高中部透過申請入學、繁星推薦、特殊選才、國防院校獨招、海外大學申請等各種管道，462名考生共有34人、58人次錄取各大學醫科，比起107年的17人翻倍成長，最後有34人上醫科。

對於近幾年非常夯的藥學系，明道中學也從107年錄取11人、108年21人，到今年則是錄取24人，同樣有倍數以上成長。

尤其今年進入醫科申請第二階段的35人中，共有34人正取，錄取率高達97.1%，連續幾年皆創新高，屢屢創校史紀錄。

除此之外，明道中學說，該校有116人、183人次錄取台、政、清、交、成，222人、377人次錄取頂尖大學。也說是說榜上有名的明道學子中，近4成錄取醫科及台、政、清、交、成等校，近8成的學生錄取頂尖大學。

校長汪大久說，未來111年大學申請入學已明訂學生學習歷程檔案加上大學自辦的面試或筆試成績，必須佔錄取總成績50%以上，明道將在稱為「關鍵第六科」的多元學習與素養教育，協助更多學生踏上夢想實現之路。

繁星 面試 夢想

延伸閱讀

大學特殊選才 台大門檻高 清交招滿

影／非洲學生淪學工？明道：學用合一 不是非法打工

【外籍生又淪學工1】非洲生來台念企管、餐旅 卻變冷凍廠剝雞皮

臺政清交成頂大全都入 明道中學百人醫科大隊報到

相關新聞

私立大華中學客製化升學企畫書 國立大學錄取率近70%

大學申請入學放榜，大華中學再次展現優異成果，透過申請入學管道的學生公私立醫學校系錄取率百分之百，大華是小而美的學校，今年...

醫科、藥學系錄取學生人數 明道中學兩年翻倍成長

大學多元入學暫告一段落，明道中學統計，該校高中部透過申請入學、繁星推薦、特殊選才、國防院校獨招、海外大學申請等各種管道，...

私立復旦高中77.3%已上大學 連兩年台大人數全國前20名

桃園市私立復旦高中統計109年大學學測放榜成績，總計10人考取醫學系，22人錄取台大，按畢業生人數比率計算升學績效再創新...

屏榮高中陳守心錄取醫學系 盼學成回部落服務

屏榮高中三年級陳守心的父親是排灣族人、母親是魯凱族人，從小跟外婆生活學習魯凱族語，因家人在部落從事醫護工作，她升上高中時...

指考補考生採同等分數換算 外加名額上限5%

因應新冠肺炎，今年大學指考首度延至7月3日至5日舉行，考生若因疫情因素無法到改，改於7月20至22日補考。教育部考量公平...

屏榮高中陳守心錄取醫學系 盼未來結合興趣回饋部落

屏榮高中三年級陳守心，父親是排灣族、母親是魯凱族，從小跟著外婆生活學習魯凱族語，因家人在部落從事醫護工作，她在升高中時，...

二技申請入學釋5481名額 各校網路報名作業開跑

109學年度二技申請入學報名開跑，技專校院招生委員會聯合會表示，昨天10時已在網路上開起報名作業，各校報名時間不同，請考...

生源減少 多校商管科系整併苦撐

少子化影響，生源受衝擊的大學校系，除申辦停止招生，有學校整併既有校系求生存。109學年有107個系組停招、更名或整併，整...

四技二專甄選首辦離島生視訊面試 241校系參加

四技二專甄選入學是高職生科大主要管道之一，各技專校院近日展開第二階段甄試，教育部表示，為減輕離島考生舟車勞頓面試，今年首...

大學個人申請 醫學系重榜嚴重 缺額增3倍

大學甄選會針對熱門醫牙科系進行分析，發現今年各大學醫學系在個人申請入學管道共提供五九五個名額，吸引近七千人報考，但最後分...

大學個人申請 自閉資優生林欽輝考上4校

大學個人申請昨放榜，其中高雄市立前鎮高中數理資優班學生林欽輝是高功能自閉症者，儘管父母分別是聽障、視障，又是低收家庭，但...

大學個人申請放榜 缺額8年新低

一O 九年大學個人申請昨天放榜，有五萬二三二一人考上大學，分發率達六成，比去年高三個百分點；八成七考生錄取第一志願。各大...

熱門新聞

大學生紓困金急喊卡 教育部：沿用既有助學方案

血汗兼任教師 鐘點費5年漲25元…不如零工族

醫科、藥學系錄取學生人數 明道中學兩年翻倍成長

教部紓困強碰急難紓困金？ 衛福部：原則不得重複請領

國中會考2生未戴口罩 心測中心：確定不計分

台南學力檢測從小五延伸到中年級 超前部署提升學習力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。