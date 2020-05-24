醫科、藥學系錄取學生人數 明道中學兩年翻倍成長

大學多元入學暫告一段落，明道中學統計，該校高中部透過申請入學、繁星推薦、特殊選才、國防院校獨招、海外大學申請等各種管道，462名考生共有34人、58人次錄取各大學醫科，比起107年的17人翻倍成長，最後有34人上醫科。

對於近幾年非常夯的藥學系，明道中學也從107年錄取11人、108年21人，到今年則是錄取24人，同樣有倍數以上成長。

尤其今年進入醫科申請第二階段的35人中，共有34人正取，錄取率高達97.1%，連續幾年皆創新高，屢屢創校史紀錄。

除此之外，明道中學說，該校有116人、183人次錄取台、政、清、交、成，222人、377人次錄取頂尖大學。也說是說榜上有名的明道學子中，近4成錄取醫科及台、政、清、交、成等校，近8成的學生錄取頂尖大學。

校長汪大久說，未來111年大學申請入學已明訂學生學習歷程檔案加上大學自辦的面試或筆試成績，必須佔錄取總成績50%以上，明道將在稱為「關鍵第六科」的多元學習與素養教育，協助更多學生踏上夢想實現之路。