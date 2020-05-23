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屏榮高中陳守心錄取醫學系 盼未來結合興趣回饋部落
屏榮高中三年級陳守心，父親是排灣族、母親是魯凱族，從小跟著外婆生活學習魯凱族語，因家人在部落從事醫護工作，她在升高中時，立下目標念醫學系，她參加衛福部的原住民族及離島地區醫事人員養成計畫，錄取慈濟大學醫學系「未來希望結合興趣與醫療專業，回饋部落」。
大學申請入學日前總放榜，陳守心錄取5所大學，都是與藥學、職能治療等相關科系，她也參加衛福部的原住民族及離島地區醫事人員養成計畫，錄取慈濟大學醫學系，該計畫是公費生。
樂觀開朗的陳守心，興趣多元，從小學鋼琴、圍棋，熱愛打籃球，她說，念醫學系受家人影響，希望能貢獻所學到部落服務，希望將部落古謠跟醫療結合，讓部落長輩們透過傳唱古謠過程中，帶來身體健康。她也喜歡下圍棋，未來可以結合棋藝，幫助長輩們預防失智。
陳守心雖然從小在屏東市長大，但只要假日，部落有大型活動鄉運等，回到部落參與，她從小跟外婆一起生活，學習魯凱語，她參加108年全國國語文競賽，拿下魯凱族語朗讀特優。她也相信，未來到部落服務時，母語讓她可以跟部落能有更好連結。
陳守心說，原鄉部落交通不便，青年人口流失等問題，但其實也有些青年回到部落貢獻所學。未來希望能以自己專業結合興趣，回到部落服務。
離大學入學還有段時間，陳守心說，想要利用這段時間到部落擔任導覽解說員，希望能對部落文化有更深層認識。
陳守心的名字「守心」，取自於聖經一段話「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生果效是由心發出」，也期勉她自己。
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