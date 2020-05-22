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二技申請入學釋5481名額 各校網路報名作業開跑

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

109學年度二技申請入學報名開跑，技專校院招生委員會聯合會表示，昨天10時已在網路上開起報名作業，各校報名時間不同，請考生注意期限。透過網路平台招生的二技日間部及進修部共28校112系，提供5481個招生名額，包括一般生4992名、特種生489名。

聯合會提醒，報名考生要完成註冊帳號、上網登錄基本資料、選報校系、繳交報名費及列印並繳寄報名資料等步驟，才算完成報名程序。各招生校系是否採計二技統一入學測驗成績作為成績採計項目，或訂為招生門檻條件，是否辦理筆試、面試、術科測驗或書面資料審查等其他考試項目，以及考生總成績之計分方式等招生規定，都由各校自訂於招生簡章中，考生可上網路平台查詢。

109學年度二技技優入學正備取生登記也由聯合會辦理，登記時間從今天上午10時到26日下午5時，受理二技技優保送錄取生及甄審正取生、備取生上網登記就讀志願序。每個錄取生至多分發錄取一個校系，經分發錄取的考生，始可取得入學資格。

聯合會提醒，沒在規定時間內上網登記就讀志願序，或雖有上網登記就讀志願序，但只暫存未確定送出者，都以未登記論，即喪失登記資格與分發機會。

按統計，今年二技技優保送入學招生共二校二系，總共提供三名招生名額；技優甄審入學招生則有28校112系釋出名額，提供538名招生名額。

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