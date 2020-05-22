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新生申請入學中華醫大創新高 環安、護理系報到率破100%

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
新生申請入學中華醫大人數創新高，環安、護理系報到率破100%。圖／校方提供
新生申請入學中華醫大人數創新高，環安、護理系報到率破100%。圖／校方提供

中華醫事科大大學申請入學今天第一階段正取生報到率，環境與安全衛生工程系和護理系達100%，視光系近92%。校方表示，公衛師法通過，華醫多系符合應考資格，成為不少學子選讀目標，其中不乏台中一中、嘉義女中、台南一中和台南女中等明星高中畢業生申請，有些分數可錄取國立大學。

校方指出，新冠肺炎疫情催生公衛師法三讀通過，應考資格為醫事或與公共衛生相關學系畢業，華醫有許多學系符合應考資格。申請入學今年有175個名額，吸引各地665人報名，比去年增加55人，第一階段報到完成率，環境安衛系收25人、護理系招收100人，報到率都100%；視光系招收24人，有驗光師出路加持，報到率超過9成，寵物美容、製藥工程、醫學檢驗生物技術等系也都不錯。

校長曾信超表示，公衛師法通過等於多一項出路，例如護理系、醫檢系、醫務健康、食品營養、環安等系畢業除可報考本身專長證照，也能報考公衛師取得另一張國家級證照。

曾信超說，為讓學生具備多元專長發展和出路，已指示這些學系朝向全校共同開設公共衛生學分規畫課程，讓相關學生取得考照資格並輔導考照。中華醫大申請第二階段備取生報到22日下午開始受理，至25日下午5點止，提醒考生把握機會。

新生申請入學中華醫大人數創新高，環安、護理系報到率破100%。圖／校方提供
新生申請入學中華醫大人數創新高，環安、護理系報到率破100%。圖／校方提供

新冠肺炎 南一中

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