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大學個人申請放榜 黎明高中錄取台交及台師大分享經驗

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
黎明高中校長羅家強（右）鼓勵學生繼續發揮學習力，美語教師Riaan（後排右一）與Caleb（左）協助學生全美語模擬面試。圖／黎明高中提供
黎明高中校長羅家強（右）鼓勵學生繼續發揮學習力，美語教師Riaan（後排右一）與Caleb（左）協助學生全美語模擬面試。圖／黎明高中提供

108年度大學個人申請入學結果今天放榜，台南市麻豆區黎明高中成績亮眼。學校特別針對不同屬性的孩子給予個別化的生涯建議及輔導。今年有黃暐茗錄取交通大學應用數學系、李承暉錄取國立台灣師範大學 物理學系、張庭嘉錄取台灣大學公共衛生學系，均是透過專才培養與細心地生涯輔導，達到期望的升學目標。學生分享學習歷程及如何強化自己的優勢，規畫出屬於自己最適合的升學道路。

錄取交通大學應用數學系的黃暐茗擅長且喜愛數學，在2018WMTC世界數學團體錦標賽（北京舉行）獲得個人獎項銀獎、2019 WMI世界數學錦標賽（日本 福岡舉行）獲得金牌，但本身語文類科的表現並非強項，於是分析頂尖大學數學系要先通過第一階段的篩選，之後第二階段備審20%和筆試80%。因此，學測第一階段的重點科目( 英文和自然)以通過篩選為目標，再利用過去參加比賽的經驗，製作備審資料和強化數學實力，成功地錄取心目中理想科系。

錄取國立臺灣師範大學物理學系的李承暉，高二時在學校擔任學生會執行長，策畫並執行校內許多大型活動，理科興趣始於國中，針對數理自然研究擁有極高的興趣，陸續參加「科展」、「全國中學生小論文」等競賽，於升高三的暑假榮獲「108全國高中生物理探究實作全國金獎（第一名）」，雖然學測英文表現不到10級分，在通過第一階段的篩選後，憑藉著策畫活動的組織應變力和探究實作的思考創新力，成功地在第二階段獲得評審的青睞，順利的錄取理想系所。

錄取台灣大學公共衛生學系的張庭嘉，是一位通才型的學生，沒有競賽紀錄，剛好壓線通過第一階段的篩選，因為對相關領域有著深厚的興趣，平常即常常涉獵相關的書籍和影片。在準備面試的時候認真的聽取各方建議，並詳細的紀錄自己優劣勢，不斷和老師及教授討教模擬面試技巧外，也和同學互相模擬提問，熟悉問答時的氛圍及技巧。因為對於相關的議題有著長期的關心，在面試時不僅對考官表達對科系的強烈求知慾，也靈活運用相關知識，最後在第二階段脫穎而出。

校長羅家強說，另外其他申請語言相關科系及資訊傳播科系的學生，也是善用學校特有專任外師資源，進行一場接一場的全美語外師模擬面試，以語言的優勢獲得面試的最佳成果，學校在專才優勢升學輔導上，盡出全校所有資源，幫助學生獲得最佳成績。

面試 升學

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