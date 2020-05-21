父聽障母視障 自閉資優生拚上清大 獲總統教育獎

高雄市立前鎮高中數理資優班學生林欽輝是高功能自閉症者，來自低收家庭，父母分別為聽障、視障，他在數理科展現天分，國中會考數學滿分，高中數學成績全校第一，今年錄取清華大學等4所國立大學，不畏逆境表現爭氣，獲總統教育獎殊榮。

「他像疾風中的小草，不輕易被打敗！」校長夏日新說，欽輝父親是聽障，在車行修單車賺微薄收入，陸籍新住民母親是視障，每周要洗腎3天，欽輝有個讀三信家商一年級的弟弟，一家人感情緊密。

父母鼓勵孩子靠讀書脫貧，得知欽輝錄取清華大學等校，父母好欣慰。欽輝錄取清華大學學士班、中山大學資訊工程學系、中興大學物理學系光電物理組、中正大學物理學系4校，家人鼓勵他選讀清華，若要離家北上求學，欽輝對父母有些放心不下，媽媽鼓舞他勇敢追夢。

「謝謝家人、師長還有社會資源的支持！」欽輝說，他不善言辭，但他真心感謝成長過程扶助他的每一位貴人，社會資源也助他們家一臂之力，希望學成後能發揮專業，回饋社會。

欽輝3歲時從活潑的小孩變不太愛說話，父母發現他對理解他人語意、人際互動較困難，問話常只能回答簡單字詞，最常說「是」或「不是」，不時露出靦腆略帶僵硬的笑容。上學校體育課時，因肢體不協調，較跟不上進度，卻仍認真完成老師交付的功課。

就讀前鎮高中時期，欽輝依舊沒補習，在數理科表現出色，高一地球科學成績全校排名第一，高一寒假開始接觸物理動畫、天體運行相關程式。高三代表學校參加物理奧林匹亞競賽獲佳績，數學成績經常是全校排名第一。

高二時，導師方婉茜與特教老師協助欽輝到醫院檢查，判定他為高功能自閉症，在醫院完成「青少年身心輔導諮商」療程。方婉茜觀察，欽輝個性善良又熱心，在數理科表現優越，常透過圖解與書寫幫同學解題，也是懂得感恩的孩子，讓人疼惜。