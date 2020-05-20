明德中學林俐彤繁星錄取陽明醫科 3年賺64萬獎學金

台中市明德中學繁星計畫六年磨一劍，6年前第一屆國中部入學新生有50人直升，其中29人通過繁星甄選。學生林俐彤3年前會考成績5A、10+、作文5級分可錄取台中女中，她選擇直升3年賺了64萬獎學金，今年繁星錄取陽明醫學系校方又獎勵10萬元，「高中的獎學金是大學的學費！」

林俐彤說，高中因父親、外公相繼離癌才確定志向想考醫學系，醫生的角色可帶給一個家庭正面能量，她每次學測模擬考國、英、數、自4科都滿分，繁星計畫報考陽明醫學系。

她分享陽明醫學系的面試，有英語面試要讀一篇文章，思考30秒要說出自己的看法，全民英檢中級的她，在校和外師加強練習，先講大綱再表達意見。陽明重視團體討論課程，其中一題是如果接待考生面試，怎麼讓家長覺得貼心，她抽到「引言人」角色，教授會觀察每一人的表達。

錄取長庚醫學系的謝雨彤學測4科58級分，原本想再參加指考，她校排成績一直保持前2％，也是高中立定志向當醫生，擅長彈鋼琴的她，寒暑假會去慈濟醫院當志工演奏。

謝雨彤6年讀明德都沒補習，每天晚上10點半就寢，早上5點起床念書，假日也5點起床，但是起來做烘焙，烤餅乾、杯子蛋糕帶到學校Ｋ書和同學分享。她說，烹飪是一種紓壓。