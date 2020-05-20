快訊

有影片！蘇嘉全搶念就職誓詞2字 蘇貞昌超殺眼神瞪過來

【外籍生又淪學工1】來台念企管、餐旅 卻變冷凍廠剝雞皮

明德中學林俐彤繁星錄取陽明醫科 3年賺64萬獎學金

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
明德中學林俐彤（左二）、謝雨彤（左三）是第一屆國中部直升高中部學生，六年磨一劍以繁星計畫分別錄取陽明、長庚醫學系，3年領了64萬獎學金，考上醫學系校長林衍陞（左一）再頒發10萬元鼓勵。記者喻文玟／ 攝影
明德中學林俐彤（左二）、謝雨彤（左三）是第一屆國中部直升高中部學生，六年磨一劍以繁星計畫分別錄取陽明、長庚醫學系，3年領了64萬獎學金，考上醫學系校長林衍陞（左一）再頒發10萬元鼓勵。記者喻文玟／ 攝影

台中市明德中學繁星計畫六年磨一劍，6年前第一屆國中部入學新生有50人直升，其中29人通過繁星甄選。學生林俐彤3年前會考成績5A、10+、作文5級分可錄取台中女中，她選擇直升3年賺了64萬獎學金，今年繁星錄取陽明醫學系校方又獎勵10萬元，「高中的獎學金是大學的學費！」

林俐彤說，高中因父親、外公相繼離癌才確定志向想考醫學系，醫生的角色可帶給一個家庭正面能量，她每次學測模擬考國、英、數、自4科都滿分，繁星計畫報考陽明醫學系。

她分享陽明醫學系的面試，有英語面試要讀一篇文章，思考30秒要說出自己的看法，全民英檢中級的她，在校和外師加強練習，先講大綱再表達意見。陽明重視團體討論課程，其中一題是如果接待考生面試，怎麼讓家長覺得貼心，她抽到「引言人」角色，教授會觀察每一人的表達。

錄取長庚醫學系的謝雨彤學測4科58級分，原本想再參加指考，她校排成績一直保持前2％，也是高中立定志向當醫生，擅長彈鋼琴的她，寒暑假會去慈濟醫院當志工演奏。

謝雨彤6年讀明德都沒補習，每天晚上10點半就寢，早上5點起床念書，假日也5點起床，但是起來做烘焙，烤餅乾、杯子蛋糕帶到學校Ｋ書和同學分享。她說，烹飪是一種紓壓。

申請入學錄取清大物理、成大物理、清大數學系的江俊丞4科56級分，他十分熱愛清大，國中就決定要讀物理系，高二參加台灣國際科展研究環保電池獲三等獎。情有獨鍾清華大學的江俊丞，只要看到清大有實驗課程就主動報名，校園教學實驗也選擇清大，他說，物理是基礎科學，但清大教學很重生活實用。

明德中學林俐彤（左二）、謝雨彤（左三）是第一屆國中部直升高中部學生，六年磨一劍以繁星計畫分別錄取陽明、長庚醫學系，3年領了64萬獎學金，江俊丞（左四）錄取清大物理系，校長林衍陞（左一）給予鼓勵。記者喻文玟／攝影
明德中學林俐彤（左二）、謝雨彤（左三）是第一屆國中部直升高中部學生，六年磨一劍以繁星計畫分別錄取陽明、長庚醫學系，3年領了64萬獎學金，江俊丞（左四）錄取清大物理系，校長林衍陞（左一）給予鼓勵。記者喻文玟／攝影
明德中學林俐彤（左二起）、謝雨彤是第一屆國中部直升高中部學生，六年磨一劍以繁星計畫分別錄取陽明、長庚醫學系，3年領了64萬獎學金，江俊丞錄取清大物理系，校長林衍陞（左一）給予鼓勵。記者喻文玟／攝影
明德中學林俐彤（左二起）、謝雨彤是第一屆國中部直升高中部學生，六年磨一劍以繁星計畫分別錄取陽明、長庚醫學系，3年領了64萬獎學金，江俊丞錄取清大物理系，校長林衍陞（左一）給予鼓勵。記者喻文玟／攝影

清大 繁星

延伸閱讀

雙溪高中技職成績亮眼 繁星生上榜台科大

最狂私校！華梵大學9月起全校免學費 每年恐少收1億元

少子化私大獎學金愈發愈狂「都從老師年終獎金扣來的」

清大成立為公書院 供國外台生選修

相關新聞

勇闖美國 南科實中網球隊2學生攻讀伊利諾州立大學

國立南科實中網球校隊員張書菕、邱敏捷，近日順利申請到美國伊利諾州立大學就讀及運動獎學金，除運動成績了得，未來升學之路更坦...

明德中學林俐彤繁星錄取陽明醫科 3年賺64萬獎學金

台中市明德中學繁星計畫六年磨一劍，6年前第一屆國中部入學新生有50人直升，其中29人通過繁星甄選。學生林俐彤3年前會考成...

上課總坐最前排 先天聽損雙胞胎考上國立大學

南投縣埔里鎮暨大附中雙胞胎兄弟蕭宇呈、蕭宇佑從小就被診出先天性聽覺受損，但兩人未被逆境擊倒，上課總坐在教室最前排，樂觀求...

克服先天性聽損 暨大附中雙胞胎兄弟拚進國立大學

南投縣埔里鎮暨大附中雙胞胎兄弟蕭宇呈、蕭宇佑從小就被診出先天性聽覺受損，但兩人未被逆境擊倒，上課總坐在教室最前排，方便辨...

校園英雄榜／普通班潘芊穎 7校音樂系榜首

在師大附中念普通班，從小跟著母親學音樂，各類競賽一路過關斬將，最近大學放榜，她考上7所國立大學音樂系中提琴組榜首，還是台...

考生注意！大學指考明起開放報名 改簡訊通知應試號碼

因應疫情影響，109學年度大學入學指定科目考試延至7月3日至5日舉行，5月19日至28日受理報名，指考不寄發紙本考試通知...

「我想當老師！」 斗六家商蔣宛竹繁星上榜台科大

109學年度科技校院繁星計畫日前放榜，斗六家商有5位學生摘星，錄取心中理想的大學校院，其中3人上榜國立大學，表現非常亮眼...

會考自然／生物結合天擇說 考抗菌肥皂洗手利弊

國中會考第二天考自然，包括理化、生物、地科三部分。台北市萬華國中教師王美玲表示，今年因新冠肺炎疫情，中小學延後兩周開學，...

111學年各系方案出爐 學測數A數B參採雜 考商管留心

一○八課綱高中數學高二分流為數Ａ、數Ｂ兩科，大學學測也分兩科自由選考。大學招聯會昨公告一一一學年各校系數學參採狀況，大學十八學群中，有九學群超過一種參採組合，尤以商管學群較分歧，比如中央大學財金系要看數Ｂ、政治大學企管系看數Ａ，恐增加學生準備上的困難。

111學年大學參採數A數B分歧 小校班群少較難應對

大學招聯會今公告111學年各校系將參採數A或數B，大學18學群中，九學群有超過一種參採組合。商館學群參採尤分歧，比如中央...

111學年大學校系採數A或數B出爐 5成學群參採分歧

108課綱高中數學高二分流為數A、數B兩科，大學學測也分兩科自由選考。大學招聯會今舉行記者會公告111學年各校系將參採數A或數B，635系組採數A...

台東公東高工繁星成績亮眼 14學生錄取理想大學院校

109學年繁星甄選入學放榜，台東私立公東高工以亮眼成績共14名學生在繁星甄選錄取心目中理想的大學院校，全校師生同慶。

熱門新聞

華梵全校免學費 再掀私校撒錢戰

私校撒錢／錢哪來？縮教育投資 扣老師年終

送范巽綠手機當贈禮 教長：還是要接電話回答教育問題

獨／文大董事長懸缺半年 教育部相中賴鼎銘：我願意

教育部獵才補董座缺 文大董事不埋單揚言「找律師」

狂！潘芊穎讀普通班「不普通」 7校音樂系榜首

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。