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考生注意！大學指考明起開放報名 改簡訊通知應試號碼

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
因應疫情影響，109學年度大學入學指定科目考試延至7月3日至5日舉行，5月19日至28日受理報名，指考不寄發紙本考試通知，改以簡訊通知應試號碼。報系資料照
因應疫情影響，109學年度大學入學指定科目考試延至7月3日至5日舉行，5月19日至28日受理報名，指考不寄發紙本考試通知，改以簡訊通知應試號碼。報系資料照

因應疫情影響，109學年度大學入學指定科目考試延至7月3日至5日舉行，5月19日至28日受理報名，指考不寄發紙本考試通知，改以簡訊通知應試號碼。

大學入學考試中心表示訂於7月1日至3日舉行，因應新冠肺炎影響，今年中小學延後2周開學，109學年度指定科目考試也決議延至7月3日至5日舉行，考科共10科，可自由選考。

高三在學生一律由就讀學校辦理集體報名，其他具報考資格者，可委託經政府立案且已獲集體報名單位代碼的補習班報名，也可個別網路報名。報名時應依簡章規定繳交照片並完成繳費，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

大考中心表示，109學年度指考不再寄發紙本考試通知，改以簡訊通知應試號碼與大考中心查詢網址，請考生於報名時盡量填寫手機號碼，此號碼也將作為成績通知、試務緊急連絡或大學入學通知使用。

指考試場分配表及考試地點預計6月22日公布，各考場開始考試日的前一天下午3時至5時開放考生查看試場。為確保考生安全應試，考生如須於無冷氣試場應試且無法吹電風扇者，請於報名系統敘明情況，報名日期截止後不得要求更改。

大考中心提醒，指定科目考試成績主要用於大學考試入學招生管道，考生在報名指考前務必先了解大學考試入學分發招生校系採計的科目，以免因未報考某些科目而影響選填志願

指考 新冠肺炎 填志願

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