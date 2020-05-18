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四技二專招生 考生遇居家檢疫可免到校甄試

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
技專校院招生策略委員會今天公布四技二專甄選入學應變機制，考生如因疫情無法參加甄試（面試、筆試或實作），可採書面方式申請，經審核同意後，將調整甄試項目成績占比計算。報系資料照
技專校院招生策略委員會今天公布四技二專甄選入學應變機制，考生如因疫情無法參加甄試（面試、筆試或實作），可採書面方式申請，經審核同意後，將調整甄試項目成績占比計算。報系資料照

技專校院招生策略委員會今天公布四技二專甄選入學應變機制，考生如因疫情無法參加甄試（面試、筆試或實作），可採書面方式申請，經審核同意後，將調整甄試項目成績占比計算。

技專校院招生策略委員會今天表示，因應新冠肺炎疫情，已公告「109學年度科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變機制」，提供無法到校參加指定甄試者適用。

技專校院招生策略委員會表示，考生如符合應變機制所列居家隔離、居家檢疫、採檢個案或確診病例等情況，無法到校參加面試、筆試或實作，可以書面向技專校院招生委員會聯合會提出申請，經審核同意後，將調整甄試項目成績占比計算，達錄取標準者，以外加名額錄取。

四技二專學校如受疫情影響，沒有備援場地辦理甄試，或中央宣布全面禁止集會活動時，將直接取消到校甄審項目，調整占比至統測及書面審查項目，全體考生因疫情影響調整後所有評比方式仍相同，仍會以內含名額錄取。

技專校院招生策略委員會主任委員王錫福表示，各技專校院以做好防疫措施為首要原則，招策會也啟動應變機制，照顧受疫情影響的考生並維持招生公平；呼籲參加甄試的考生，應自我加強防護措施、維持生活作息，並遵守招生學校規定，配合填健康聲明書與量體溫等防疫措施。

四技二專甄選入學招生包含第一階段篩選、第二階段甄試，通過篩選的考生仍須報名參加甄試，各校預計在6月12日至6月28日期間辦理第二階段甄試。

疫情 新冠肺炎 面試

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