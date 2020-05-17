會考自然／生物結合天擇說 考抗菌肥皂洗手利弊

國中會考第二天考自然，包括理化、生物、地科三部分。台北市萬華國中教師王美玲表示，今年因新冠肺炎疫情，中小學延後兩周開學，九年級下學期理化、地科範圍縮減，最後地科少一題、生物多一題，整體而言難易度適中。今年圖表題占61％，維持全卷三分之二，也有跨考科考題，但她發現學生答題成果不比單一考科題目差；答對率也與題幹長短無關。

新冠肺炎疫情衝擊全球，王美玲說，今年生物有兩題和疫情有關，第16題是考抗菌肥皂，題幹指它可以用來殺菌，但專家認為會產生抗藥性，要學生以天擇說來解釋。學生除要了解達爾文的天擇說，以及添加物X對篩選具抗藥性細菌的意義才能作答，這題並不難答。

另一題是考被肺炎鏈球菌感染的病患，題幹描述病患感染後做血液檢查，列出正常人和病患血球圖片，要學生推論因果關係，以及哪一圖血球是白血球、紅血球與血小板。這題仰賴探究與實作能力，學生要解讀圖表並分析，才能作答。

理化部分，王美玲表示該有的基礎題和實驗題還是有，部分題目結合運動，比如從羽毛球運動軌跡來判斷重力位能的變化，以及從潛水運動推斷浮力、液體壓力大小。地球科學則結合能源議題，考學生擺設太陽能板角度要幾度，才能吸收太陽光。

理化老師指出，全卷沒有很艱深的計算，但實驗題考驗學生探究與實作能力，學生沒進實驗室，不了解器材取用、量測工具，將讀取資料轉換成有用資訊，就會沒辦法處理。

地科有一題還結合地理，新北市永平高中老師沈文俊說，這題描述飛機窗外有東方滿月剛好升起的照片，要推論搭飛機者的當地時間及飛機航向。這題不拿課本出現的日、月、地位置圖測驗學生，改由拍攝窗外照片情境入題，且結合東西南北方位概念，活用生活知識。