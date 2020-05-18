臺政清交成頂大全都入 明道中學百人醫科大隊報到

文 / 明道中學高中部 提供

繼109大學學測成績放榜，明道中學全校均標達全國頂標，五科75滿級分有3人，四科60滿級分有29人，國英數自54%達頂標、國英數社56%達頂標。近日，大學申請入學第二階段陸續放榜，學測高級分的人數較往年遽增，競爭更加激烈。今年明道中學共有43人次正取、64人次備取醫學相關科系(醫學、中醫、牙醫)，正取比例近八成，錄取校系有：陽明、成大、北醫、長庚、高醫、中國醫、中山醫、慈濟等各醫學大學。除了醫科，更有33人次正取臺大，有97人次正取政大、清大、交大、成大等頂尖大學，另有628人次正取其他國立大學及優質私立大學。要在眾多好手中脫穎而出，學測成績已非錄取唯一關鍵，必須擁有豐富多元的備審資料，加上優異的筆試及面試成績，才是順利錄取理想校系的「關鍵第六科」。

圖／明道中學高中部 提供
圖／明道中學高中部 提供

在今年寒假，明道高中部與輔導處共同規劃一系列的升學輔導講座、備審資料製作說明會以及面試專題講座等。開學後，更如火如荼展開一系列的升學輔導工作，從輔導學生有效選擇適合自己的落點校系，更由班級導師、學生家長以及校外聘請的專家學者一起合作，給孩子們一次又一次模擬面試的機會，讓孩子們在大學面試的場合，十分精確且有自信的展現自己最精彩的一面。除了在課業學習幫助孩子們奠定紮實的基礎外，更引導學生發現自己的專長與性向，確定生涯發展的目標，並提供學生多元、豐富學習的資源，提升學生申請入學以及面對未來世界的競爭力，幫助學生順利錄取心目中的第一志願。

黃冠珽、廖苡君兩位同學皆以學測60級分成績錄取陽明、成功、北大、中山、中國等各大醫學系，他們也是校內iGEM基因工程競賽團隊成員、醫科讀書會的組長，不僅學業成績優異，更積極參加課外活動。黃冠珽是2018年明道Open Mic午間論壇的講者，將愛因斯坦的相對論轉換延伸到待人處事上，特殊想法驚豔全場，又曾擔任青少年高峰論壇的工作人員，積極參與社會工作；廖苡君高中時期最印象深刻的是「登南湖大山」，全班在暑假挑戰五天四夜的登山活動，在過程中不僅要適應自然環境，更要懂得互相合作，並找到能夠一起努力激勵的夥伴。

圖／明道中學高中部 提供
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圖／明道中學高中部 提供
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順利錄取臺大會計系的賴詩涵同學強調，能夠清楚表達自己的學習動機很重要，除了學業成績外，積極參加模擬聯合國、國際發明展、黑客松競賽等活動，學測考試後，更讓自己爭取到會計師事務所參訪的機會，展現強烈的企圖心。就讀數理實驗班的陳則皓同學，在學習路上不斷自我探索，雖然讀自然組班級，卻選擇社會組科系，如願考取臺大會計系、經濟系、政大法律系、經濟系等，一展長才。

圖／明道中學高中部 提供
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賴均豪同學從高中時期不斷透過參加課外活動自我探索，高二時主動爭取「教育部環教青年領袖營」徵選，最後全台僅14位可赴美UCSD(聖地牙哥加利福尼亞大學)參與交流，回台後更確立自己的生涯規劃，在校園中積極推動「減塑」運動。目標明確的均豪，為了達成出國念書的目標，甚至自己買機票前往美國參加SAT考試，目前已如願錄取美國普渡大學工程不分系、加州伊利諾大學香檳分校電子系、加拿大多倫多大學工程科學等8所國外頂尖大學。他鼓勵學弟妹們：「人生沒有最好的選擇，而是把選擇做到最好。」

圖／明道中學高中部 提供
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明道中學高中部的學生除了延續優良的學習風氣外，更有師長辛勤投入指導，加上家長、大學端全力支援協助，透過同儕、師長、家長及大學端資源相互合作、支援，為明道的孩子源源不絕的注入學習養分。在明道中學國、高中六年一貫的教育規劃，考試分數不再是評量學習成果的唯一指標，在學期間所蓄積的多元能量及在相互競合的環境中精彩發展，讓學生們的中學生涯更多采多姿。

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