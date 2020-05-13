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「個人申請」各校放榜！正備取生明天9時起上網填志願

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
今年大學「個人申請」招生管道，各大學陸續放榜。大學甄選入學委員會今天表示，經各大學錄取的正、備取考生應於5月14日至15日，每日上午9時至下午9時上網完成網路就讀志願序登記，以接受統一分發。報系資料照
今年大學「個人申請」招生管道，各大學陸續放榜。大學甄選入學委員會今天表示，經各大學錄取的正、備取考生應於5月14日至15日，每日上午9時至下午9時上網完成網路就讀志願序登記，以接受統一分發。報系資料照

今年大學「個人申請」招生管道，各大學陸續放榜。大學甄選入學委員會今天表示，經各大學錄取的正、備取考生應於5月14日至15日，每日上午9時至下午9時上網完成網路就讀志願序登記，以接受統一分發。

今年因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響適用「個人申請」甄試應變機制，而經大學以外加名額錄取的考生計有14人，共錄取（含正、備取）37個校系。這些錄取生也須於登記期間內完成網路就讀志願登記，接受統一分發。

而今年「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國（市）立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，也須同時與「個人申請」錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

大學甄選入學委員會表示，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）」及「考生個人密碼」等三項證號暨網頁上顯示的驗證號碼登入系統，統一分發結果預定於5月21日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。

大學甄選入學委員會說，今年計有6萬0796人符合登記資格（前述有登記資格人數已扣除大學繁星推薦第八類學群錄取生及經國立台北藝術大學音樂學系、美術學系錄取並完成報到的考生），各大學預計要錄取5萬8807人。

原住民 疫情 繁星

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