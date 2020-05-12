後段班埋頭苦幹3年錄取虎尾科大 他：我以前想都不敢想

全國科大繁星甄選放榜，二信高中應外科莊佩蓉以類排全國第三名，順利錄取國立台灣科技大學應用外語系，她以多益940高分，3年各科維持第一，如願登頂。但另外機械科沈諒祖也令人矚目，他入學時是後段班學生，但因為有著組裝機械的興趣，每天埋頭苦幹學習，3年翻轉，錄取他的第一志願國立虎尾科技大學機械工程系。

今年應外科莊佩蓉不負眾望，以多益940高分，三年各科維持第一，如願登頂。但機械科沈諒祖的成績也相當好，剛好是個反差，他錄取後直說自己以前想都不敢想，很感謝機械科老師的教導，讓家庭經濟弱勢的他，重燃念大學的念頭，有機會「翻轉人生」。

沈諒祖3年前入學成績只有7.4分，因為喜歡組裝車子，在國中時注意到二信機械科的太陽能車競賽曾拿過全國冠軍，參加國際比賽也有好成績，他透過基北免試選填志願，把二信高中機械科填在第一志願，勉強擠入機械科，3年來他的成績如有「倒吃甘蔗」。

沈諒組說，他因為喜歡組裝機械，入學時雖編在後段班，但是老師的教學並沒有打折扣，對學生循循善誘，3年來，他不僅實現自己組裝太陽能車的夢想，也參加了全國太陽模型車競速比賽，在專業技能上學到很多。

導師黃顯喨表示，沈諒組內向，對專業實作自我要求高，工件尺寸有誤差他一定追著老師解決，找重做的機會，常常看到他下課仍然在機器旁埋頭苦幹，因他專業科目優勢，獲推薦錄取國立大學。