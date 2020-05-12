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科技校院繁星推薦今天放榜錄取率5成8 查詢網址看這裡
109學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學有51校參與招生、提供2871個名額，今天放榜。技專校院招生委員會聯合會表示，今年有3694人報名，最終錄取2159人，錄取率58.4%，比108學年略提升。
放榜結果看這裡：https://www.jctv.ntut.edu.tw/star/
技專校院招生委員會聯合會表示，科技校院繁星計畫共有3514人完成上網登記就讀志願序，志願數合計3萬8480個，每人平均填10.8個志願，錄取生以前5志願錄取的比率達70%以上。
根據技專招生委員會資料顯示，96.5%高職學校推薦的考生，至少1人以上錄取國立科技校院，偏鄉高職學校推薦考生的錄取率提升至65%，比108學年度增加10%。
考生可上網查詢放榜資料，不另寄分發結果的書面通知，如對分發結果有疑義，須於13日中午12時前向「109學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選委員會」以傳真提出複查申請。
技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，已分發錄取者無論放棄與否，一概不得參加四技二專甄選入學；如欲參加四技二專技優甄審入學、日間部聯合登記分發入學，須於18日中午12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定學校收到傳真，才算完成放棄程序。
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