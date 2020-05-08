併指高中生上醫學系 黃胤兟：敬佩抗疫先鋒

國立羅東高中今天公布台大入學個人申請及繁星推薦成果，其中，黃胤兟高中雙榜，將選讀國立陽明大學醫學系，他小時候因併指症，手術治療，不以缺陷為意，對醫師一直感恩在心，也立志從醫，如今如願錄取醫學系，決定好好學習，未來在醫護第一線服務，有防疫需要，一定站上前線。

黃胤兟表示，併指症是在一出生就有，左手中指與小指相連，無名指卡在中間，手術後，分離中指、小指，切除無名指，雖然日常生活並沒有因此影響太大，但他練小提琴，要因此按弦與拉弓左右手互調。

黃胤兟指出，一直很感謝當年醫師的治療，也立志長大後從醫，幫助更多人，看到這次疫情，那麼多醫護人員站在第一線，感動與感佩，稱讚副總統陳建仁、衛福部長陳時中防疫表現，也誓言未來學醫有成，如果防疫需要，也會像他們一樣，站在前線防疫。

羅東高中指出，今年(109年度)參加大學個人申請入學，成績亮麗，截至今天（5月8日）止，原通過第1階段篩選有316人943個校系，目前總計有185人317校系獲錄取，其中台大5人次，清大6人次，交大4人次、成大8人次、政大7人次、醫學系1人次、牙醫系1人。

若連繁星錄取、獨立招生、四技申請及國外大學等招生入學統計，總計有265人獲錄取，其中醫學系3人、牙醫系2人、中醫系1人、台大8人次，清大8人次，交大5人次、成大9人次、政大9人次，其中國立大學170人次(98人)。