手指缺陷不自卑考上醫學系 黃胤兟立志防疫前線

國立羅東高中學生黃胤兟從小因併指症，手指留下缺陷，但他不自卑，今年錄取國立陽明大學醫學系。他今天說，感謝當年醫師醫治，未來從醫若有防疫需要將在前線為國捍衛。

羅東高中今天公布台灣大學109學年度個人申請入學與繁星推薦第八類學群醫學系第二階段通過審查後的優秀錄取學生。黃胤兟錄取國立陽明大學醫學系。

黃胤兟受訪時說，他出生時左手的中指與小指就因併指症，無法分離，中間更存有無名指，經手術後雖順利將中指與小指分離，但無名指必須切除，雖日後在生活與求學上沒有嚴重影響，但還是在左手掌上留下缺陷；平時拉小提琴因左手指無法順利按弦，必須將左右手互換，改以右手指按弦，左手拉弓。

他表示，不因手掌上留下缺陷而自卑，反而感謝當年醫生幫他醫治，也決定長大後立志行醫，更不因這次武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情退縮，改變志向。

黃胤兟說，從這次疫情觀察，他除進一步認識副總統陳建仁當年擔任衛生署長時對抗SARS經驗與對國家貢獻之外，也敬佩衛生福利部長陳時中擔任中央流行疫情指揮官的防疫成效及安撫民心作為。

他表示，未來如果順利成為醫生，國家若有防疫需要時將擔任防疫先鋒，站在第一線捍衛國人健康。