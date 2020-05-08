媽媽一句話她努力拚上台大外文系 最好母親節禮物

今年台大申請入學今天放榜，二信高中謝若彤順利錄取自己的第一志願台大外文系，她看到自己的姓名登上台大榜單，第一時間告訴媽媽，送給媽媽最好的母親節禮物。謝若彤說，媽媽曾對她說，希望她能考上國立大學，自己一直記住媽媽的這句話，高中生活玩熱音社團也不忘讀書，最後果然達成目標。

今年大學學測60滿級分的謝若彤，一心一意想朝國際化領域發展，她同時錄取台灣大學外文系及財金系，經台大內部分發後登上自己的第一志願外文系，是她夢寐以求的第一志願外文系，她說，興奮又感動，感謝二信高中6年來的栽培，期待自己以後成為一位既會玩又會讀書的台大學生。

謝若彤表示，從國中進入二信到直升高中部，家人一路來沒有給太大的壓力，但是媽媽曾經說出她的期待，希望她高中讀二信，最後能考上國立大學，她一直記住媽媽的這句話，高中生活玩熱音社團也不忘讀書，今天看到自己的姓名登上台大榜單，是媽媽最想要的禮物。

另外，希望追隨陳時中部長成為牙科良醫的洪千喜，順利通過第二階段甄選錄取中山醫學大學牙醫系，楊雨築也錄取台北醫學大學醫學系，蕭邦宸則錄取長庚大學醫學系公費生，3人志在醫學系經過重重關卡，終於擠進競爭力最強的醫學系。