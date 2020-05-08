「時間管理很重要」 文武雙全的他錄取台大醫學系

台灣大學個人申請及繁星計畫第八學群今天放榜，雲林斗六高中應屆考生吳旭蓮以繁星計畫順利錄取台大醫學系正取順位第一，校方第一時間對外分享這項好消息。

斗六高中表示，吳旭蓮的父母皆在校內任教，但他本身自動自發準備課業，而課外活動他也幾乎不缺席，不僅獲得108學年度全國國語文演講比賽第一名，也非常喜歡寫作，打球、游泳等運動方面更是他多元的興趣之一，堪稱文武雙全奇才，十項全能，表現非常傑出。

吳旭蓮分享，他分配時間的方法是每天以老師教的進度為主，不懂的地方則會總結起來ㄧ次問老師，提升讀書效率，進而才有其他時間運用在課外興趣。

校方說，吳旭蓮3年前參加國中會考是雲林縣的榜首，今年參加學測也以75滿級分成為榜首，對於他參加繁星計畫校方寄予高度期望，如今順利錄取，大家都與有榮焉。