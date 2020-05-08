疫情更堅定從醫之路 宜蘭高中生選醫科想上最前線

宜蘭高中今天公布大學入學申請、繁星計畫入學成果，354人報名學生中，已經有207人獲得錄取，成準大學新鮮人，其中，醫科4人，醫科入學申請，宜蘭高中有傳統且是強項，為彌補不如都會區學校的資源，校方還不藏私，首度跨校組「宜蘭隊」一起培訓，而面對疫情，堅定從醫之路，錄取長庚大學醫學系的林明葳，疫情讓他在準備醫學系思考，既為醫護團隊，樂意投入前線，這是從醫的初衷，應承當的責任。

宜蘭高中統計，109年大學入學個人申請放榜，354人報名，262人通過第一階段，通過率百分之74，第二階段面試，128人上榜，錄取率近百分之50，若加上繁星計畫45人上榜，保送入學一人，特殊選才一人，獨立招生10人，科大22人，已經有207人成為準大學新鮮人。

其中，張翔鈞錄取國立陽明大學醫學系，他高一時，即獲地理奧林匹亞全國第一名，今年入選4名國家代表選手之一，原本要去土耳其，因疫情取消，老師沈碧照更說，申請醫科，宜蘭的資源不如都會區，張翔鈞把其他學校申請醫學相關科系的學生，邀請召集到宜蘭高中，跨校組「宜蘭隊」，不藏私，一起培訓，相互分享與提攜。

陳以阡入選化學奧林匹亞國手選訓、曾獲旺宏科學獎金牌，今年保送入學，錄取台大化學系，他說，化學比誰知道的事多，要多看書，未來想走學術研究，協助基礎科學。

范翡夏有音樂專才，錄取台北醫學大學醫學系，她說，學音樂，可以放鬆與紓壓，父親是醫師，也想習醫，而影片劇情中對醫師描述也讓她有憧憬，對於疫情，她認為「就是要這個時候需要的要站出來。」