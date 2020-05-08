影／打棒球成績吊車尾 中一中王士瑋九局下拚上台大經濟

台中一中考生王士瑋，學測5科71級分錄取台大經濟系。他從國小喜歡棒球，高中才加入棒球隊，十分投入，每天打球，高一校排100名、高二200名、高三300多名，排名越考越吊車尾，最後發揮打棒球的精神，「到最後一局都不放棄」，拚上台大經濟系。

王士瑋高二開始瘋狂打棒球，擔任活動公關長，3年全心投入黑豹旗全國高中棒球大賽，直到高三才打入全國賽64強。他每天中午打球，放學練球到6、7點，留校讀書到9點，回家準時10點半睡覺，這一屆高三棒球隊有6人，大家相約要一起上台大，今天放榜有2人正取，其餘4人打算繼續衝刺。

王士瑋說，打棒球佔了很多時間，也沒有浪費時間的空間，打完球就唸書，因為比其他人多花時間打棒球，就要把握時間更專注唸書，反而不會被其他浪費時間事情影響。

王士瑋國小二、三年級就參加棒球營隊，一直到高中才如願成為棒球隊成員。他說，中一中有畢業學長去年返校當物理實習老師，也是棒球隊成員，會跟著大家一起練球，不懂的問題也能問學長。他讀自然組，5科71級分，數學、社會滿分，國文13，英文、自然14，最後選讀經濟系深受電影《魔球》影響，利用棒球統計學理論，數據分析奪下驚人成績，他希望自己未來也能跟電影主角一樣。

王士瑋高三第一次模擬考69級分，媽媽「稍微唸一下」，他發揮打棒球的精神，一直堅持到最後一局都不要放棄，揮出「經濟系全壘打」，今天放榜非常開心。