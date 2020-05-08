台科大四技申請入學放榜 9名4科滿分生正取

台灣科技大學109學年度四技申請入學今放榜，校方表示今年共錄取384人，平均錄取率二成比去年低。今年是四技申請入學第二年，各系組採計科目數不同，九名四科滿級分學生分別錄取台科大電資學士班、工程學士班、全球發展工程學士學位學程機械工程組，另有四名三科滿級分學生分別錄取台科大不分系學士班、管理學士班。

台科大表是，正取生報到、備取生辦理登記遞補意願時間為今天到5月17日中午12時止，18日到25日辦理備取生各階段各梯次報到。16日為四年制申請入學新生及家長舉辦網路說明會。

台科大表示，今年正取生的畢業學校以私立明道中學最多，其次為師大附中、成功高中、私立復旦高中、台中一中。一共九名四科滿級分學生錄取台科大電資學士班、工程學士班、全球發展工程學士學位學程機械工程組，分別來自北一女中、師大附中、新竹高中、延平高中、南山高中、二信高中、私立復旦高中。其中有七人選擇電資學士班。

台科大校長廖慶榮說，台科大與產業連結緊密的特色以及高度國際化校園環境，是近年來吸引許多學測成績優異的高中生前來報考的原因。台科大透過大量專題實作、企業實習、海外交換機會，培育學生國際移動力與就業即戰力，成為企業搶手人才。