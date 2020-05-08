台南一中4人錄取台大醫學學系 全是已畢業的重考生

台大的大學入學個人申請今天放榜，加上重考生，台南一中有102人次上台大，不過，應屆生沒人錄取台大醫，有4名重考生上台大醫。

台南一中校長廖財固表示，今年學測有8千多名重考生，其中多數都是針對醫學系而來，競爭非常激烈。

台南一中表示，4名錄取台大醫學系的校友為藍翊庭、康瑋麟、蔡佳穎、吳弘儀。高三生楊峻承有通過台大醫學系第一階段篩選，不過，進入第二階段時，因面試時間和他校醫學系同一天，而未參加，但已錄取北醫、中國醫大、長庚醫學系。

科學班的郭書瑄沒有選擇讀醫或理工，而是選第一類組，上台大法律系法學、司法、財經法學組。

最特別的是學生余維廷已獲保送台大地質學系，申請繁星推薦也上北醫，個人申請則錄取台大藥學系、台大電機系、台大材料系。他表示，很高興都能錄取，但已決定讀北醫醫學系。

廖財固說，去年學測數學偏易，申請學校時競爭激烈，許多學生都報考指考，但因熱門科系名額已有限，有學生未如願就重考，因此今年學測重考生有8千多人。這些重考生中有多數都是針對醫學系而來，因今年學測的數學更簡單，而重考生也都有面試經驗，更居優勢，南一中這次錄取上台大醫學系的4名學生都是重考生，並不令人意外。