建臺賴冠愷錄取台大醫學系 創苗栗就近入學最佳成績

私立建臺高中上午11點傳出喜訊，應屆學生賴冠愷參加今年繁星計畫及申請入學獲錄取國立台灣大學醫學系，創下苗栗縣就近入學以來的最佳成績，讓校內師生同感光榮。

賴冠愷3月間通過台大醫學系第一階段，校方就寄以厚望，今天上午11點果然傳來佳音，校方第一時間立即與外界分享好消息。

建臺高中教務主任黃秀琴說，賴冠愷3年前參加國中會考就拿到苗栗縣「榜首」，他決定就近入學從建臺國中部直升高中，他曾參加幾次中西醫學相關研習活動，聽醫生分享醫學知識及職場經驗，深感醫師的使命感，今年全球面臨新冠肺炎威脅，他期勉自己也能為醫療體系貢獻心力，如今有機會實現志願。

建臺高中表示，賴冠愷除繁星錄取國立台大醫學系，申請入學也正取國立成功大學醫學系及台北醫學大學醫學系，3年前國中會考他以5A10+寫作6榮登苗栗縣會考榜首，直升建臺高中部頂尖大學班，再經3年努力，今年以4科60滿級分的成績，再登全縣榜首。

黃秀琴表示，他成功的背後，除了學校課程安排、父母栽培，最大的因素還是要歸功於他個人積極努力的態度，賴冠愷興趣廣泛，多元學習，對語文、閱讀、數理、科學都充滿濃厚興趣，尤其數理科，他常在解題中找樂趣，並在過程中訓練自己邏輯思辨能力及培養科學研究的精神。

賴冠愷說，主動學習及超前學習是他自認能勝出的原因，除參加大型專業研習及講座外，他也會參加大學開設的開放式線上課程來增廣見聞，對醫學的興趣就是在探索的過程中漸漸萌生的。

校方說，高二時賴冠愷參加北二區學科能力競賽獲生物科佳作，高三轉戰化學科獲第7名，進入全國決賽；他參加2020生物奧林匹亞國手選拔初賽，也獲全國第8名的佳績，創下建臺的參賽成績紀錄；此外他的英文能力也表現優異，高一就通過全民英檢中高級、高三通過全民英檢高級初試，多益成績達970分，並代表建臺參加108年全國英文作文比賽，榮獲北區佳作，各領域競賽表現都十分優異。