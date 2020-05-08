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台大個人申請首設希望組 1名經濟弱勢生錄取醫學系

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大個人申請首設希望組，今年有一名弱勢生錄取醫學系。本報資料照片
台大個人申請首設希望組，今年有一名弱勢生錄取醫學系。本報資料照片

台灣大學109學年個人申請今天預分發，台大表示今年個人申請首度增加開放中低收入戶等經濟弱勢學生申請的「希望組」，共開34個名額，最後錄取27人。當中有一名弱勢生錄取醫學系。台大表示明年持續擴大希望，此組預計增加到50人。

台大校長管中閔日前提出「擴大希望」招生策略，台大註冊組主任李宏森說，台大為照顧經濟弱勢，去年鼓勵各系個人申請採弱勢優先做法，但成效不是很好，於是今年將希望組獨立成一組。

台大表示，所有符合低收入戶、中低收入戶或特殊境遇家庭的學生，入學後第一年都由校方提供希望獎學金協助就學，第二年起只要符合相關條件，就能續領直到畢業。台大盼藉由經濟及學業的協助，讓更多的弱勢學生獲得世代翻轉機會。

台大表示，校方今年除在特殊選才管道設希望計畫，提供50名弱勢名額外，也首度在個人申請辦理經濟弱勢學生希望組招生，共開34名額，錄取27人。沒招滿是因考生分八個學群填志願，後有重複錄取。台大明年擬限每名考生只能填一個學群。

雖然希望入學名額擴大，但據了解，部分原循特殊選才管道入學的弱勢生，入學後有不適應情況發生，新增的名額才會移到要看學測成績的個人申請管道，形如有成績門檻的弱勢入學方案，但盼增加學生學習適應度。

李宏森說，今年符合希望組報名資格者共210人次，校方按學群分成甲到辛共八組，考生可重複報名。醫學系開一名，一名經濟弱勢生錄取。另有七系無人錄取，包括數學、護理、國企、生技、土木、工管、森林系。

台大 個人申請 醫學系 弱勢生

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