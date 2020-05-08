台大個人申請放榜 人類等3系缺額10人

台大個人申請入學今天上午放榜，正取1609生、備取1185人次，法律系增額四人，工科海洋、資管和資工系各增額一人。三系有缺額，包括人類系六名、政治系二名、戲劇系二名。本次放榜為台大校內預分發，提醒考生14、15日到大學甄選會填志願，正式錄取名單以5月21日大學甄選會公告版本為準。

台大註冊組主任李宏森表示，校方去年起採先登記志願再分發，分發結果跟往年差異不大。這項校內聯合分發每人限正取一系，此措施解決重複上榜問題，599名考生從備取變正取，1000多人備取名次提升，希望考生更快知道自己在台大是正取了。

李宏森說，今年特別的是公衛系報名人數達1314人非常多，第一階段錄取級分高出三到五級分。第二階段因納入口試，分發結果和往年相當。

醫學系今年實施個人申請1.5階甄選，進入第一階考生先考生物和化學，篩出100人進第二階段面試，最後有50人錄取。因沒人放棄，不列備取。針對個人申請第二階段，台大表示為減輕第二階段考試衝堂問題，今年有11系分四學群辦理共同筆試，考生報考相近領域只要考一次試。口試方面共30系組提供不同口試時段給考生選填。

法律系有四名增額，李宏森說，增額是因分發完後，最後那一名錄取人數同分，所以增額，名額由考試分發名額流用。各組增額人數包括財法二人、法學一人、司法一人。法律系三組都是學測成績占四成，口試占六成。

台大今年首將供弱勢入學的「希望組」加入個人申請，共提供34名額，弱勢考生可分八個學群填志願，後有重複錄取，最後錄取27人。

台大表示，今年個人申請錄取最多學生的學校依序為建國中學、北一女中、師大附中、台中一中、中山女高、武陵高中、高雄中學。因應外界終結放榜運動的聲音，台大今天不公告各校上榜人數。