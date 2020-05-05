國中會考考場規則出爐 不配合量體溫取消考試資格

國中會考5月16、17日登場，主辦考試的全國試務會今天公告考場規則，考生入考場要戴口罩並配合體溫量測，如不配合取消考試資格。考試期間也要全程戴口罩，不佩戴且經勸導無效，該科不計分。今年不開放家長陪考，由各校組成考生服務隊服務考生。重大傷病考生才能由親友陪考，陪考者要在8日前填妥申請表和關懷問卷，向各區試務會申請陪考。

全國試務會表示，今年因應新冠肺炎疫情，試場開冷氣也兼開前後門及所有窗戶，窗戶每扇各留10公分。為擔心外部噪音干擾，今年取消英聽測驗，配分挪至英文閱讀，但不影響超額比序。

全國試務會表示，考生進入試場要戴口罩，監考人員查驗身分時，要暫時拉下口罩到可以辨識臉部的程度。上述若經勸導不配合，該科不計分。

全國試務會說，當天氣溫預估達30到33度，試場冷氣全面開放，冷氣出風口朝上，並開前後門和所有窗戶，以每扇各10公分，約一個拳頭為原則，確保環境通風。

考試當天若量測出額溫37.5度、耳溫38度以上，將移往備用試場應考。由於防疫措施多，全國試務會呼籲考生提前半小時到場。

正在居家檢疫或隔離的考生則安排參加補考，補考日期為5月30、31日。補考考生入學時，當成績達到該校最低錄取成績，以外加名額方式處理。如果考生私自參加考試，經查證屬實，將取消考試資格。