選財金還是醫科？優秀高中生陷兩難 網友答案一面倒

大學選系，究竟該依興趣，還是看「錢」景？高中生分別錄取了頂尖大學的醫科和財金系後，陷入兩難選擇題，親人幫忙上網尋求答案，而網友的回答卻是一面倒。

一名網友在PTT生涯規劃板發文，內容提到家中晚輩近日錄取了陽明醫科和台大財金，當事人由於有點怕血，想選財金系，但發文者認為讀醫發展性較廣，從事醫學研究或到藥廠待遇都不錯，因此想問問其他人的意見。

對於這個奢侈的煩惱，底下網友的回應相當一致，「先選醫科，真的不行再轉系吧」、「在台灣當然是醫科，財金你要是萬中選一才有辦法高薪」、「醫科就算你運氣差到不行，最低最低你手上還有執照」、「醫科，撐過實習，再選不用見血的科」。很多人都認為醫科是第一選擇，財金可以之後再念，「醫科吧，之後穩定念在職財金所或EMBA都划算」、「跟交大合併之後，陽明的學院選擇也變很多」。

不少網友點出念醫科的優點就是一個「穩」字，「醫科的確比較穩，但要讀6年+實習賣肝後才能發大財」、「簡單來說醫科就是穩，不太需要像財金系一樣在學期間要規劃一大堆事情，也不太需要煩惱職涯」、「留台灣的話我還是覺得醫科比較保險，台大財金當然有很厲害的畢業生，但會不會是自己就很難講了」。

也有少數網友給出不同意見，「強者到哪裡都是強者，先想想自己比較喜歡做什麼吧？」、「看家裡，有錢財金，沒錢陽明醫，再自學投資」、「如果『錢』不是考量的第一順位，以『有趣』程度而言，財金的可能性是非常多的，有很多特別的工作」。

另有人舉出金融業的問題，就是台灣的金融市場太小，想要有「錢」途就要去外資投行，但外資投行每年平均放給新鮮人的職缺最多5個，不但工時長又是責任制，薪資也有上限。相較之下，醫生工作雖然辛苦，但剛畢業的薪水就不會低於外資投行起薪，台灣醫療行業又發達，只要自己出來開業，「前途跟生活品質完全不可同日而語」。