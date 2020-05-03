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統測第二天再增4人發燒 累計16人移地應考

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
統測是新冠肺炎爆發後第一場高規格防疫的升學考試，工作人員身著全套防護裝備，站在入口處幫考生量測體溫、噴酒精消毒。本報資料照片
統測是新冠肺炎爆發後第一場高規格防疫的升學考試，工作人員身著全套防護裝備，站在入口處幫考生量測體溫、噴酒精消毒。本報資料照片

109年四技二專統測今天進行第二天考試。技專測驗中心表示，截至今天中午12時，累計16名考生因達發燒標準，進入分區備用試場；且上午11時24分在台東東部海域發生4級地震，北部及中部各有一考區因現場臨時狀況，考生延長考試1分鐘。

技專測驗中心表示，統測第二天，各區進場及試場內秩序良好，考生全程配戴口罩，試場冷氣運作正常，且維持通風狀態。

技專測驗中心表示，昨天有12名統測考生因達發燒標準（體溫達37.5度C），進入分區備用試場，今天維持在原處應試；且今天截至12時止，再新增4人，共累計16人使用備用試場。

此外，上午11時24分台東東部海域發生4級有感地震，北部某考區有一間試場牆壁上懸掛的小白板掉落發出聲響，中部某考區也有一間試場監試人員宣布就地掩蔽。分區試務單位已通知試場考生延長考試1分鐘，其餘各區考試未受影響。

統測 發燒 台東

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