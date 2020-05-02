影／苗栗四技二專登場 防疫高規格

四技二專統一入學測驗今天登場，苗栗縣內國立聯合大學、苗栗高中2個考場共50個試場，考生總數2001人，比去年減少314人。因防疫2個考場在入口處都嚴格把關，採取高規格防疫措施，不開放陪考，考生入場就必須檢查准考證、量體溫。

四技二專苗栗考區指出，統測考試2天，今天上午考專業科目、下午國文、英文；明天上午考科為專業科目及數學、下午為專業科目，全部考科在下午5時40分結束；苗栗考區2個考場共50個試場，聯合大學20個、苗栗高中30個。

國立聯合大學表示，考試採取高規格防疫措施，包含考場人員須全程配戴口罩、量測體溫、不開放陪考、維持通風加強消毒、管制考場進出動線，同時將掌握居家隔離及檢疫考生名單，保障考生權益，另提醒考生如果拒戴口罩且經勸導不聽，將無法進場考試或該科不予計分。