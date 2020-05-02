統測首日落幕 12名考生因發燒移往備用考場應考

四技二專統測第一天落幕。今年因應新冠肺炎，設有量體溫、戴口罩等多項防疫措施，台北市考生表示尚能適應新規定，不過戴口罩仍有一些麻煩，例如要擤鼻涕時須舉手告知試務人員，才能拉下口罩。今天也因天氣炎熱，有些考生額溫超過37度就被試場人員攔下，直到體溫下降後才能入場。

今年統測共9.5萬名考生報考，技專校院入學測驗中心表示，截至今天下午5時40分，全國共12名考生因發燒進入備用試場應考。達發燒標準的考生，都立即由專人陪同，由獨立動線引導到備用試場應試。另有一名考生因重大傷病，移往臨時試場應考。今天尚無重大違規事項。

統測是我國新冠肺炎疫情爆發以來第一場採高規格防疫的升學考試，試務單位規定考生考試全程要戴口罩，否則該科不計分。一名就讀士林高商資料處理科的考生表示，他假日需打工，也是一天戴滿八小時口罩，不覺得考試戴口罩會導致不適應。但另一名商管群科考生說，他應考的教室不少人要擤鼻涕，擤鼻涕前須舉手告知監試人員，才能拉下口罩。

今年規定考生入場要量測體溫，拒絕量測不得入場且視同缺考；如額溫超過37.5度、耳溫超過38度，量測兩次後仍未降溫，就要移到備用試場應考。一名在台北市大安高工應考的考生說，考場設有紅外線熱像儀量體溫，今天量體溫不用排隊，照動線前進很快就通關。但同考場另一名女學生表示，今天天氣熱，她入場體溫37度，就被試務人員攔下來，隔一段時間量測第二次才降溫，順利進入考場。