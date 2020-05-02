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統測今登場 北科大量體溫動線暢通、無考生發燒
四技二專統測今天登場，各試場因應防疫，安排考生出示准考證、量測體溫才能入場。有1500多名考生在台北科技大學應考，該校教務長楊士萱表示，校方設兩個入口，以紅外線熱像儀偵測考生體溫，沒出現發燒考生。有少數考生入場沒戴口罩，經勸導後都戴上並入場應考。
今天第一科是各群科專業科目，上午10時15分入場，10時30分開始考試。楊士萱表示，凡由學校集體報名的考生，考試前都已配發每生一片口罩。今天入場時多數考生都已戴上，少數考生入場沒戴口罩，經勸導後都戴上並入場應考。
而在試場量測體溫等防疫規畫上，楊士萱說，北科大出動20名工作人員，往年只有二到三人。體溫量測以紅外線熱像儀為主，入場動線暢通，擔心人多時預留的動線都沒開啟。另有工作人員協助噴酒精消毒雙手，或收取重大傷病考生陪考人員的健康聲明書。
楊士萱說，北科大安排備用試場給發燒或有呼吸道症狀考生。不過今天直至第一節考試開始前，沒有量測到發燒考生。今天備用試場開放給零星的重大傷病考生入場應考。
今天天氣炎熱，楊士萱說，各教室開放冷氣，控制室溫在26到28度左右，另開窗戶約10公分，並開前、後門保持通風。技專入學測驗中心表示，考生若擔心受外部聲響干擾，可自備耳塞，經試務人員同意後即可使用。
台北市德明財經科技大學也是統測考場，今天上午多數考生都獨自前往應考。一名接送考生到校門口的家長表示，他主要是送考生來應考，免去交通麻煩。今年因應防疫，考場不開放親友入校陪考，該名家長表示，這項規畫合理，他在校外找地方等小孩考完。
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