景氣不佳職校生棄升學 統測報考人數跌破10萬

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
統測2日登場，教育部長潘文忠親筆寫加油信，鼓勵技高生保持平常心，一定會有最棒的表現。圖／取自潘文忠臉書粉絲專頁
統測2日登場，教育部長潘文忠親筆寫加油信，鼓勵技高生保持平常心，一定會有最棒的表現。圖／取自潘文忠臉書粉絲專頁

四技二專統測今天登場，今年有9.5萬名考生報考，首度跌破10萬，和去年相比減幅達14％。技專入學測驗中心執行長林尚平說，今年景氣不好，部分職校生放棄升學，先就業卡位。時隔四年，商管群報考人數再度超過餐旅，今年前三多的報考群科依序為商管1.7萬人、餐旅1.6萬人，以及設計8890人。

統測報考人數從去年的11萬減為今年的9.5萬，林尚平分析，少子化是其一原因，不過統測減幅又比升大學考試來得高，主因是夜間部和實用技能學程學生報考數減少。這可能與景氣不佳，職校生打算先就業卡位有關。

按群科分，商管和餐旅報考人數向來最多，餐旅群2016年報考人數首度超越商管群，一路領先至去年，今年商管群重返報考人數最多群科。林尚平對此表示，商管群應用面向廣，而餐旅群則因入行起薪不高等因素，報考狀況退燒。

因應部分群科人才培育過剩，教育部表示已禁止餐旅和藝術學群增設系所，餐旅科系招生名額也不得高過前一年。但鼓勵大專校院增設資工、資管等資通訊相關科系，增幅最高可達10％。

技專入學測驗中心提醒，今年統測考場因應新冠肺炎防疫，設有多項措施，包括入場要量體溫、戴口罩。考生若因身心或特殊因素無法戴口罩，要檢附公立醫院的診斷證明書。

試務單位表示將發給考生每人每天一片口罩，林尚平說，如果配發的口罩汙損或遺失，將採具名申請補領，考後要回寄口罩給試務單位。他也建議考生自己多戴一片以防萬一。

今天白天高溫上36度，技專入學測驗中心說，考場將兼開冷氣與前、後門和窗戶，保持通風。考生若擔心受外部聲響干擾，可自備耳塞，經試務人員同意就能使用。

教育部長潘文忠昨天在個人臉書粉絲專頁替考生加油打氣，勉勵考生保持平常心，一定會有最棒的表現，也說選技職、好好讀，有前途。

統測明天傍晚落幕，技專入學測驗中心公告，4日下午5時前將公布各科參考答案，考生如有疑義，申請質疑的截止日為6日下午5時。成績單將於21日寄發，並在當天下午3時開放上網查詢。申請成績複查時間為21日下午3時到25日下午5時；29日下午5時開放查詢複查結果。

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