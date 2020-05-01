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統測明天登場 無法戴口罩考生要附診斷證明書

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
統測2日登場，考生如有身心因素或特殊狀況，致無法佩戴口罩，應依簡章規定檢具公立醫院的診斷證明書。本報資料照片
統測2日登場，考生如有身心因素或特殊狀況，致無法佩戴口罩，應依簡章規定檢具公立醫院的診斷證明書。本報資料照片

四技二專統測明後兩天登場，技專校院入學測驗中心表示，考生進入分區學校須戴口罩、出示准考證、手部消毒、量測體溫。考試期間沒戴口罩，該科不計分。考生如有身心因素或特殊狀況，致無法佩戴口罩，應依簡章規定檢具公立醫院的診斷證明書。

試務單位表示，四技二專分區學校分別在2日上午8時、3日上午7時起開放，二技分區學校3日上午7時起開放，請考生提早進入分區學校。另呼籲考生出門前先在家量體溫、戴上口罩，並確認攜帶備用口罩、准考證及應考文具，以免影響應試權益。

考生進入試場要戴口罩，如經勸導或處置仍不佩戴口罩，禁止進入試場。各節考試期間，考生也須配合監試人員查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識身分，查驗後應立即戴上口罩。

因應防疫，試場除開啟冷氣，也會開啟前後門及窗戶，保持空氣流通。考生若擔心考試期間試場外聲音干擾，可自備耳塞，經監試人員檢查同意後佩戴使用。

考試當天非考試時間要持續佩戴口罩。各節次休息時間，考生可於試場內休息到下一節監試人員發卷前。但若有用餐及飲食需求時，請至試場外，但仍應避免與其他人員交談，且符合社交距離

技專校院入學測驗中心說，分區學校不開放考生親友進入陪考，將由考生就讀學校組成技高陪考服務人員，或由分區考生服務隊協助考生。

考生若有因配合居家隔離、居家檢疫等防疫介入措施，技專測驗中心將依中央流行疫情指揮中心勾稽比對的資料，另行安排補考，補考日期為5月23、24日。

口罩 學測 社交距離

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