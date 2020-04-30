效法美國理工名校 清大發表甄試放榜預告片

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
清華大學表示，今年將郵寄紙本的錄取通知卡片給4000名正取生及備取生。圖／清大提供
清華大學表示，今年將郵寄紙本的錄取通知卡片給4000名正取生及備取生。圖／清大提供

清華大學今年個人申請入學將放榜，該校招生策略中心在放榜前公布一支學生團隊製作的放榜預告短片，此片以「人生實驗室」為主題，除說明清大想招收什麼樣的學生，也凸顯清大校園多元、跨領域學習的風氣，歡迎高中畢業生加入清華的行列。清大今年也將郵寄紙本的錄取通知卡片給4000名正、備取生。

清大招策中心主任王潔說，部分國外頂尖大學都有公布放榜預告影片的傳統，如麻省理工學院（MIT）前年放榜影片安排招生處主任化身星際大戰的絕地武士，從機器人手中接過錄取名單。王潔說他是MIT的校友，深受母校充滿創意與幽默放榜影片的啟發，因此決定也來拍攝展現清華特色的放榜短片。

清大說，這支三分鐘的放榜預告短片描繪放榜前夕，許多準大學生期待著大學生活，卻也對未來有許多徬徨不安。進入清大，就像踏進「人生實驗室」，學生用試管、燒杯，加入課業、社團、運動、愛情等配方，探索未知的可能。

清大外文系大四生吳子憫擔任此片主要編劇，她表示，最想傳達給新生的清大特色是「只要願意嘗試，在清大就有無限可能」。比如她進入清大後，發現自己對影像感興趣，卯起來選修了短片製作、基礎編劇、紀錄片實作、影像敘事力及虛擬實境環景攝影等課程，因選修的通識課多達56個學分，形如「通識系」的學生。

吳子憫也參與這支短片的演出，她表示想在片中傳達的「不實驗，你永遠不知會發生什麼事」，期盼學弟妹也能善用清大提供的多項資源，勇於嘗試。

清大 放榜 大學生

延伸閱讀

清大放榜預告片搞創意 邀錄取生踏進人生實驗室

相關新聞

111年學測各系採數A或數B？招聯會難產 高中延後選班群

108課綱高中數學科，將在學生高二分班後，分流為數A、數B，111年學測數學科也改為A、B二科自由選考；但未來大學科系參...

111年學測各系採數A或數B？招聯會難產 高中延後選班群

108課綱高中數學科，將在學生高二分班後，分流為數A、數B，民國111年學測數學科也改為A、B二科自由選考。未來大學科系參採數A或數B，牽動本屆高一生選班群。教育部原承諾4月底公告各系參採科目，今天上午卻宣布延至5月15日，導致不少高中跟進宣布高一生延後選班群。

黎明高中繁星亮眼醫科5人台大2人 分享讀書和面試秘訣

台南市黎明高中繁星推薦第八類醫科傳來好消息，通過第一階段的5位學生在第二階段高分錄取，感謝全校師長模擬面試和同學齊心努力...

僑泰高中繁星醫科全壘打 加碼入學獎學金最高100萬

109年大學繁星第8類（醫學系、牙醫系）陸續放榜，僑泰高中學生吳承謙、嚴大鈞、林昊穎分別錄取陽明醫學大學醫學系、中國醫藥...

一口氣3名學生錄取醫學系 國立溪湖高中繁星亮晶晶

109年大學繁星第8類（醫學系、牙醫系）陸續放榜，國立溪湖高中學生洪煥益錄取台北醫學大學醫學系、蔡聿勛錄取高雄醫學大學醫...

超競爭！台南女中教師甄試錄取率不到1趴

高中職進入入下學期後，因部分老師要退休，也要辦理教師甄試，台南女中招考兩名輔導老師，有233人報名，並已完成筆試，周日5...

中興大學教授王國禎、林慶炫 榮獲科技部傑出研究獎

中興大學機械系特聘教授兼工學院院長王國禎、化工系主任林慶炫獲科技部傑出研究獎。王國禎教授整合國內相關產業之奈米結構生醫感...

大考中心試辦新型學測 混合題非選題占分逾4成

大學入學考試中心近日針對適用新課綱的高一生試辦新型學測考試，社會與自然科的混合題（含選擇題和非選擇題）與非選擇題占分比率...

大學甄試／疫情攪局 30考生二階免口試

各大學4月15日至5月3日舉行個人申請二階甄試，但受新冠肺炎疫情影響，估計有18名考生滯留海外無法參加面試、筆試等，加上國內有2名考生確診及約10名考生須隔離檢疫，估算今年至少有30名考生將免面試、筆試或實作，而以書審、學測成績等應變方式入學。

學堂焦點／111學年大學申請 數A數B參採三方案

108課綱高中數學高二分流為數A、數B兩科，大學學測也分兩科自由選考。大學招聯會開會決議111學年各校系繁星計畫、個人申請參採三方案，包括單採數A或數B其中一科、招生分成數A及數B兩組，以及兼採數A與數B但只作為檢定門檻。教育部高教司說，已請招聯會提早於本月公布各校系採用哪一方案，讓高一生準備。

台大甄試逼哭考生 李茂生透露扮黑臉原因

各大學個人申請第二階段甄試近期展開，台大法律系教授李茂生在臉書表示，「懺悔」他在甄試後逼哭高三生，他過於求好心切而咄咄逼...

繁星醫學、牙醫放榜 聖功女中摘星成功

今年大學繁星推薦醫學系第二階段放榜，聖功女中學生陳俞蓉、王儀媜、賴怡君，分別錄取中國醫、北醫大醫學系，以及高醫大牙醫系。...

熱門新聞

狂賀連5零確診 武陵高中校長宣布：提前50分鐘下課

111年學測各系採數A或數B？招聯會難產 高中延後選班群

南開科大停系未先告知 學生感覺被騙、老師難安置

109會考社會科／前哨戰準備多色筆畫重點應戰 跨領域科目也要看

老師的價值在哪裡？會被取代？ 遠距教學下的憂心

109會考社會科／趨勢分析 讓你輕鬆搶得先機！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。