效法美國理工名校 清大發表甄試放榜預告片

清華大學今年個人申請入學將放榜，該校招生策略中心在放榜前公布一支學生團隊製作的放榜預告短片，此片以「人生實驗室」為主題，除說明清大想招收什麼樣的學生，也凸顯清大校園多元、跨領域學習的風氣，歡迎高中畢業生加入清華的行列。清大今年也將郵寄紙本的錄取通知卡片給4000名正、備取生。

清大招策中心主任王潔說，部分國外頂尖大學都有公布放榜預告影片的傳統，如麻省理工學院（MIT）前年放榜影片安排招生處主任化身星際大戰的絕地武士，從機器人手中接過錄取名單。王潔說他是MIT的校友，深受母校充滿創意與幽默放榜影片的啟發，因此決定也來拍攝展現清華特色的放榜短片。

清大說，這支三分鐘的放榜預告短片描繪放榜前夕，許多準大學生期待著大學生活，卻也對未來有許多徬徨不安。進入清大，就像踏進「人生實驗室」，學生用試管、燒杯，加入課業、社團、運動、愛情等配方，探索未知的可能。

清大外文系大四生吳子憫擔任此片主要編劇，她表示，最想傳達給新生的清大特色是「只要願意嘗試，在清大就有無限可能」。比如她進入清大後，發現自己對影像感興趣，卯起來選修了短片製作、基礎編劇、紀錄片實作、影像敘事力及虛擬實境環景攝影等課程，因選修的通識課多達56個學分，形如「通識系」的學生。

吳子憫也參與這支短片的演出，她表示想在片中傳達的「不實驗，你永遠不知會發生什麼事」，期盼學弟妹也能善用清大提供的多項資源，勇於嘗試。