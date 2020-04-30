111年學測各系採數A或數B？招聯會難產 高中延後選班群

108課綱高中數學科，將在學生高二分班後，分流為數A、數B，111年學測數學科也改為A、B二科自由選考；但未來大學科系參採數A或數B，牽動本屆高一生選班群。教育部原承諾最晚4月底公告各系參採科目，但今天上午緊急宣布延至5月15日，導致不少高中跟進宣布高一生延後選班群。

大學招聯會日前宣布，因應111年學測數學分流數A、數B，繁星、個人申請參採學測數學科也分為三方案，一是各系選定單採數A或數B；二是各系招生拆分為數A及數B兩組，個別審查；三是兼採數A與數B，但只作為檢定門檻，例如數A或數B一科達均標以上。

但大學各科系參採方案，牽動本屆高一生升高二分班後，將選修數A或數B？教育部高教司日前承諾，將請大學招聯會4月30日前公布各系參採方案，但招聯會今早表示，各大學因深陷防疫工作，來不及公布參採方案，將延期至5月15日公告。

但高中端因課綱變革，傳統三類組改為「班群制」，不同班群如「文史哲班群」或「資訊理工班群」學生也將分流選修數A、數B。但有高中表示，招聯會提不出各系參採科目，學生無法選擇高二班群，「高二數學課表也排不出來」，紛紛宣布高一生延後選班群。

桃園大園高中校長朱元隆表示，該校原預計5月中安排高一生選班群，在高二分流數A及數B班，但若未知大學端升學要求，課程諮詢教師無法給予學生建言，將延至6月初選班群；但高中因疫情晚二周開學，暑假也晚二周開始，延後選班群尚可因應。

全中教理事長高孟琳也呼籲，招聯會盡快公布各系111年將參採數A或數B，高一生才能適性選擇班群；但他也說，學生選班群後，若志向改變仍可辦理轉班，師生不必過度緊張。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，大學招聯會宣布延後公布採計科目，「學生不知該如何選課，家長也不知該怎麼辦」，高中應全面調整選班群時程，替學生把關升學權益。

台大應力所教授、國教行動聯盟前理事長王立昇表示，防疫期間，大學教務工作受到不少衝擊，只要學生權益不受損「延期是可以諒解的」，但根本問題是，教育部108課綱倉促上路，考招變動形同先上車後補票，眾多不確定因素難免令學生家長不安。